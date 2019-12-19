В Санкт-Петербурге изменят систему избиркомов

Количество территориальных избирательных комиссий в Санкт-Петербурге будет увеличено более чем вдвое - с нынешних 30 до 64. Такое решение утвердил в среду Центризбирком по предложению городской избирательной комиссии Северной столицы.

Реорганизация системы избиркомов - одна из мер по исправлению ситуации, сложившейся на муниципальных выборах 8 сентября, "эхо от которых до сих пор еще звучит в петербургских судах", отметил член ЦИК Николай Левичев. Из ста с лишним избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО) только 17 отработали без замечаний, по деятельности всех остальных были жалобы, городской избирком направил 16 обращений в прокуратуру. По итогам анализа муниципальной кампании в Санкт-Петербурге ЦИК признал работу городской комиссии неудовлетворительной в этой части и дал ей ряд поручений. Одно из них - сформировать дополнительные территориальные избирательные комиссии (ТИК).

По словам главы горизбиркома Виктора Миненко, сейчас в городе на одну ТИК приходится 127 тысяч избирателей, что почти в четыре раза больше, чем в среднем по федеральному округу и более чем в два раза больше, чем в Москве. "В создавшихся условиях количество ТИК, действующих в Санкт-Петербурге, представляется недостаточным. Предлагается увеличить число ТИК с 30 до 64", - сказал Миненко на заседании ЦИК по видеосвязи. Важный момент - ТИКам планируется передать полномочия муниципальных комиссий, что, безусловно, повысит качество проведения выборов этого уровня.

Особое внимание будет уделено кадрам. В новые территориальные комиссии примут почти 500 сотрудников, всех тщательно проверят, чтобы в ТИКи "не прошли люди, которые дискредитировали избирательную систему", подчеркнул Миненко. По словам секретаря ЦИК Майи Гришиной, центральная комиссия готова подключиться к проверке и просит направить ей списки всех кандидатов.

"Формирование ТИКов в Санкт-Петербурге в количестве 64 единиц - это наиважнейший вопрос для того, чтобы сделать очередной шаг по приведению избирательной системы города к тому виду, к тому формату, который существует в абсолютном большинстве субъектов РФ", - отметил зампред ЦИК Николай Булаев. Решение это непростое и дорогостоящее даже для Северной столицы, отметил он, ЦИК готов обратиться за помощью к региональным властям и провести переговоры с минкомсвязью об оснащении новых ТИКов, чтобы к "большим" кампаниям 2021 и 2024 годов они подошли полностью подготовленными.

Число территориальных комиссий в городе удвоится

Создание новых ТИКов будет идти поэтапно, чтобы городской и центральный избиркомы успели проанализировать данные всех кандидатов. Обсуждение темы продолжится 25 декабря, на следующем заседании ЦИК. Глава Санкт-Петербургского горизбиркома представит доклад о выполнении поручений ЦИК, данных по итогам анализа муниципальной кампании.

Также на заседании в среду ЦИК утвердил распределение бюджетных средств на 2020-2022 годы. В 2020 году на деятельность комиссии из бюджета выделят свыше 5,8 млрд рублей, в 2021 году - 6,2 млрд, в 2022 году - свыше 3,3 млрд рублей.

Деньги пойдут в том числе на реализацию программ в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". Сюда не включены расходы на проведение выборов депутатов Госдумы в 2021 году. По словам Булаева, на большую думскую кампанию предусмотрено более 12 млрд рублей, они будут распределены после объявления выборов.