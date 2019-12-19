Фото: В Вологде из-за ветра упала главная городская елка

В Вологде порыв ветра повалил главную городскую елку, установленную на площади Революции. Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте" мэр города Сергей Воропанов.

По словам градоначальника, ЧП произошло сегодня. Пострадавших нет. Установить упавшую елку на место не получится, поэтому городские власти пообещали оперативно решить вопрос с ее заменой. Ранее вандалы испортили новогоднюю фотозону в виде елочного шара на проспекте Победы.

Как пояснил Сергей Воропанов, компания, выигравшая бюджетный подряд на украшение Вологды к Новому году, снизила начальную цену контракта в два раза. Работа подрядчика оплачена не была, так как предприниматель не передал ни один объект городу.

- На 19 декабря часть украшений не смонтирована и не подключена, сроки сорваны, а установленные объекты не прошли проверку временем и погодой, - подчеркнул мэр Вологды. - Хочу заверить вологжан, что мы постараемся в кратчайшие сроки установить на центральной площади лесную красавицу, чтобы город встретил 2020 год в безопасности и с праздничным настроением.