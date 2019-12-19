В Вологде откроется необычный музей игрушек

Когда заходишь сюда, словно возвращаешься в детство. Вот такая знакомая кукла Маша с длинными ресницами. Рядом - солдатики, паровозики, машинки. Их тут не сосчитать. На полках красуются советские елочные игрушки, Деды Морозы (целых 160 фигур). Сегодня это раритет с ностальгическим оттенком.
Эту коллекцию собрали Александр и Ирина Метелкины. Они очень известные в Вологде поисковики. Каждое лето работают в лесах, в болотах, чтобы поднять бойцов Великой Отечественной войны, которые числятся пропавшим без вести, вернуть им имя, отослать весточку родным и близким.
Игрушки - это второе хобби семьи.
- Мы их собираем многие годы. Накопилось уже больше девяти тысяч экземпляров. Поэтому и решили открыть музей и всем дарить положительные эмоции.
Как добавила Ирина, Вологодская область, в частности город Тотьма, когда-то славилась на весь мир своими игрушками, производимыми в Петровской ремесленной школе, в 30-40-х годах XX века в Вологде работала артель "Вологодский игрушечник", а позднее возникла фабрика игрушки, которая являлась единственным предприятием в стране, выпускавшим строительные наборы-конструкторы для детских садов.
Когда об увлечении Метелкиных узнали жители Вологодской области, они стали привозить им свои старые игрушки, выбросить которые просто не поднималась рука: это часть детских воспоминаний.
Так, семья Курмановых уже не в первый раз дарит музею игрушки, в том числе и своих родителей. Курмановы уверены, что история страны сохраняется через историю семьи. Свои любимые игрушки привезла в музей и спортивная семья Кузьминых из Череповца. "Мы ждем открытия и обязательно навестим друзей своего детства", - пообещала Мария Кузьмина.
Вологодский музей детства - не просто стоящие в шкафах и на полках игрушки. Они будут здесь оживать. Александр и Ирина Метелкины хотят опровергнуть стереотип музея как места, где изнывающие от скуки школьники обреченно слушают экскурсовода. Музей станет не просто сборником детских коллекций, а заведением, в котором главные - дети. И не важно, сколько посетителю лет, он обязательно отыщет ту самую свою игрушку.