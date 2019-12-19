В Вологде откроется необычный музей игрушек

На вологодчине накануне Нового года откроется необычный Вологодский музей детства. Он полностью посвящен игрушкам. Причем некоторые сделаны еще в 20-х годах прошлого столетия.

Александр Метелкин: Игрушки мы собираем многие годы. Накопилось уже больше девяти тысяч экземпляров. Вот и решили открыть музей. Фото: Из архива вологодского музея детства

Когда заходишь сюда, словно возвращаешься в детство. Вот такая знакомая кукла Маша с длинными ресницами. Рядом - солдатики, паровозики, машинки. Их тут не сосчитать. На полках красуются советские елочные игрушки, Деды Морозы (целых 160 фигур). Сегодня это раритет с ностальгическим оттенком.

Эту коллекцию собрали Александр и Ирина Метелкины. Они очень известные в Вологде поисковики. Каждое лето работают в лесах, в болотах, чтобы поднять бойцов Великой Отечественной войны, которые числятся пропавшим без вести, вернуть им имя, отослать весточку родным и близким.

Игрушки - это второе хобби семьи.

- Мы их собираем многие годы. Накопилось уже больше девяти тысяч экземпляров. Поэтому и решили открыть музей и всем дарить положительные эмоции.

Как добавила Ирина, Вологодская область, в частности город Тотьма, когда-то славилась на весь мир своими игрушками, производимыми в Петровской ремесленной школе, в 30-40-х годах XX века в Вологде работала артель "Вологодский игрушечник", а позднее возникла фабрика игрушки, которая являлась единственным предприятием в стране, выпускавшим строительные наборы-конструкторы для детских садов.

Когда об увлечении Метелкиных узнали жители области, они стали привозить им свои старые игрушки

Когда об увлечении Метелкиных узнали жители Вологодской области, они стали привозить им свои старые игрушки, выбросить которые просто не поднималась рука: это часть детских воспоминаний.

Так, семья Курмановых уже не в первый раз дарит музею игрушки, в том числе и своих родителей. Курмановы уверены, что история страны сохраняется через историю семьи. Свои любимые игрушки привезла в музей и спортивная семья Кузьминых из Череповца. "Мы ждем открытия и обязательно навестим друзей своего детства", - пообещала Мария Кузьмина.

Вологодский музей детства - не просто стоящие в шкафах и на полках игрушки. Они будут здесь оживать. Александр и Ирина Метелкины хотят опровергнуть стереотип музея как места, где изнывающие от скуки школьники обреченно слушают экскурсовода. Музей станет не просто сборником детских коллекций, а заведением, в котором главные - дети. И не важно, сколько посетителю лет, он обязательно отыщет ту самую свою игрушку.