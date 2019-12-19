В вологодских лесах появились опознавательные знаки

В лесах Вологодского района начали устанавливать опознавательные знаки-стрелки. Благодаря им люди смогут найти дорогу домой или сообщить спасателям, в каком квадрате они находятся.

Проект заработал при поддержке гранта, выделенного Федеральным агентством по делам молодежи. На его реализацию перечислили 500 тысяч рублей. Спасатели-добровольцы и специалисты Аварийно-спасательной службы Вологодской области разработали карту. На нее нанесли те места, где чаще всего теряются люди. Например, район деревни Норобово. Здесь постоянно блуждают грибники из-за сильных зарослей кустарника и густорастущих деревьев. Кроме того, здесь случаются и перебои с мобильной связью. Поэтому люди начинают нервничать, теряют контроль и уходят вглубь леса, уже совсем не ориентируясь.

Вот тут и пригодятся маячки спасения - таблички с порядковым номером, названием ближайшего населенного пункта и расстоянием до него. Всего изготовлена тысяча стрелок красного цвета с белым шрифтом. Они заметны, висят прямо на стволах деревьев, на стрелках нанесена необходимая информация.

Заблудившийся человек сможет как самостоятельно выйти из леса по стрелкам, так и сообщить о своем местонахождении спасательным службам. Это особенно актуально, если потерявшийся человек получил травму и не может самостоятельно передвигаться. При установке знаков на карте отмечаются координаты метки по GPS-навигатору, что сразу сужает район поиска человека.