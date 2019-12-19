Более 100 заключенных вошли в террористическую ячейку

Необычную по масштабам и дислокации террористическую организацию выявили российские силовики. В нее входили более 100 заключенных, отбывающих в настоящее время наказание в колонии.

"По данным следствия, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия в ФКУ ИК-2 УФСИН по Республике Калмыкия, в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма создал на территории колонии террористическое сообщество. Поддерживая его цели и задачи, в его состав в период с 2013 года по настоящее время вошли более 100 осужденных лиц. При этом руководство колонии за денежное вознаграждение оказывало общее покровительство членам террористического сообщества", - сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "создание террористического сообщества и участие в нем". В нем уже 22 фигуранта. К слову, обыски прошли даже в служебном кабинете первого замначальника УФСИН по Калмыкии.

Сложность для следствия вызывал тот факт, что многие из террористов уже освободились. Их пришлось отлавливать по всей стране. "В ходе следственных действий на территории Дагестана, Краснодарского края и Волгоградской области задержаны 5 лиц. Остальные подозреваемые отбывают наказание в местах лишения свободы", - сообщили в СКР.

Следствием устанавливается роль и степень участия каждого подозреваемого, проверяется их причастность к совершению иных преступлений.