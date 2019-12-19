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19.12.2019 11:36
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Шоколадом и не пахнет

Чиновники сэкономили на новогодних подарках для детей-сирот и инвалидов
Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Крым № 285(8043)
Подарки, закупленные департаментом труда и соцзащиты населения Севастополя к Новому году для детей из многодетных семей, сирот и инвалидов, вызвали недоумение у городских общественников. Организация "Севастопольские мамы", изучив состав подарка, обнаружила, что шоколадом в нем "и не пахнет", хотя по документам должно быть не меньше половины шоколадных конфет.

В состав сладостей, как выяснили общественники, входят пальмовое масло, заменители молочного жира, молокосодержащие продукты и ароматизаторы.

Фото: iStock
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По подсчетам активистов, треть веса содержимого упаковки составила карамель одного вида. Плюс к этому - несколько жевательных конфет и пачка печенья. Обнаружились и сладости в шоколадной глазури, однако, по мнению общественников, по составу и вкусу "это вовсе не шоколад".

В организации также отметили, что при проведении торгов на закупку подарков цена контракта была снижена почти на два миллиона рублей. То есть на детях сэкономили, сетуют горожане.

- Почему не вскрыли коробки, не проверили, не отказались от поставки? - задается вопросом руководитель СРОО "Севастопольские мамы" Елена Голубева. - Потому что в прошлом году съели плохие подарки - и в этом съедят.

В департаменте труда и соцзащиты "РГ" объяснили, что стоимость одного 700-граммового подарка составила 134 рубля, поэтому ожидать в составе дорогие конфеты и шоколад было бы странно. Тем более, что по условиям конкурса этого и не требовалось.

- Кондитерские изделия по качеству и весу соответствуют условиям контракта, - говорит начальник управления социального обслуживания департамента труда и соцзащиты Севастополя Жанна Финогенова. - В закупке были указаны шоколадные изделия, а не шоколад, то есть конфеты с шоколадной глазурью - с добавками какао-масла, какао-порошка.

Фото: iStock
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По ее словам, всего было закуплено 13,5 тысячи подарков, из которых тысячу отправили детям Донбасса в качестве благотворительной помощи.

В Севастополе новогодние сладости начали выдавать 10 декабря, но, когда узнали о претензиях общественников, выдачу приостановили. Правда, лишь на один день.

- Появилась информация о том, что кондитерские изделия, входящие в состав подарка, якобы некачественные, - рассказала Финогенова. - И, хотя департамент выборочно проверял подарки, когда они поступили, мы еще раз все перепроверили с вице-губернатором Севастополя Алексеем Парикиным и представителями правительства города. Изучили всю конкурсную документацию, поданные заявки, а также сами подарки. Установлено, что содержимое соответствует спецификации, которая прилагается к контракту, заключенному с поставщиком.

Сотрудницы департамента подчеркнули, что действуют в соответствии с 44-ФЗ "О госзакупках". В результате торгов была снижена цена, в этом нет ничего удивительного. А на качество подарков еще не поступило ни одной жалобы.

- Родители не жаловались, дети конфетами довольны, - говорят в департаменте.

Общественники, со своей стороны, считают, что чиновникам надо внимательней относиться к подготовке конкурсной документации, точнее формулировать условия для поставщиков, заботиться не только о снижении цены, но и о качестве. .

Когда верстался номер

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на заседании рабочей группы Госсовета РФ предложил исключить критерий "самая низкая цена" при проведении торгов. Подрядчика целесообразнее определять на основании других критериев - опыт, оборотные средства, количество людей и техники, считает глава города.

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