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19.12.2019 20:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ступеньки унижения

Чтобы доказать, что у него нет ноги, инвалиду пришлось ползти
Текст: Елена Мелихова (Ростовская область)
Подполковник в отставке Анатолий Иванович Фокин никогда не думал, что столкнется с таким унижением. Чтобы доказать, что у него нет ноги, инвалиду пришлось заползать по ступенькам в бюро медико-социальной экспертизы. А после более восьми месяцев ждать, когда ему предоставят положенные средства социальной реабилитации.
Любовь помогает преодолевать трудности, но лучше бы трудностей было меньше. Фото: Галина Стрихарчук

Наше знакомство с 73-летним жителем Морозовска Ростовской области началось с его обращения в редакцию "Российской газеты".

"В апреле 2019 года я прочитал в "РГ", что инвалиды будут быстрее получать средства реабилитации. С сентября 2018 года после операции (потерял ногу) меня поставили на учет на получение всего, что мне положено согласно постановлению. Однако в течение восьми месяцев я ничего не получил. Хотя по правилам мне все должны были предоставить в течение одного месяца", - написал нам Анатолий Фокин. Чтобы дать ему возможность хоть как-то передвигаться, ходунки и костыли пожилому отцу купил сын.

То, что Анатолий стал инвалидом, для него, бывшего военного, активного и здорового человека, стало потрясением. Произошла врачебная ошибка: нога болела, лечили не от того. А когда началась гангрена, встал вопрос уже о спасении жизни.

- Никто и предположить не мог, что супруг ноги лишится. Но я счастлива, что он жив, и мы по-прежнему вместе, - рассказывает его жена Нина Фокина.

Анатолий Иванович вместе с супругой Ниной Антоновной коренные морозовцы. Мало того, знакомы с первого класса. В браке уже 53 года. За это время успели по службе покататься по всему Советскому Союзу. Но вернулись на Дон.

- Конечно, после разразившегося скандала нам и две коляски предоставили, и соцработника предложили. Коляски нам очень нужны.

В отделе социальной защиты населения Морозовского района Анатолия Фокина знают.

- В мае после обращения инвалида мы поставили его в очередь на пандус для преодоления порожков внутри квартиры. Все данные мы передаем в областное министерство. И уже оттуда идет распределение. Пока ждем… А вот пандус для заезда по ступенькам в дом инвалиду не положен, так как дом частный, - говорит руководитель морозовского отдела соцзащиты Елена Лазуткина.

Те самые четыре ступеньки, которые его сегодня связывают с миром, инвалид научился преодолевать сидя, при помощи рук.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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- Дома проще, тут его никто чужой не видит. А каким стрессом стало для него самое первое посещение бюро медико-социальной экспертизы! - вспоминает Нина Антоновна.

Тогда с момента операции прошло около двух месяцев. Для установления и подтверждения инвалидности необходимо было явиться к экспертам. Супруги наняли такси. Думали, подъедут, можно будет на коляску инвалидную пересесть.

Само бюро находится в подъезде жилого дома. На высоком первом этаже. Как преодолеть лестницу на одной ноге?

- И мужу ничего не оставалось делать, как ползти по ступенькам, - вздыхает Нина Антоновна.

Тогда Анатолию Ивановичу Фокину установили вторую группу инвалидности сроком на один год. На переосвидетельствование спустя год специалисты приехали сами к нему домой. Убедились - нога не выросла. И продлили вторую группу пожизненно.

В самом бюро МСЭ ситуация так и не изменилась. Мы проверили.

- Не положено, - разводит руками руководитель морозовского филиала Главного бюро медико-социальной экспертизы Наталья Шподаренко. - Обычно инвалиды приезжают на собственных инвалидных колясках. Въезд по ступенькам мы обеспечиваем для них при помощи выкатного пандуса, который нам подарило общество инвалидов. Конечно, коляска нам не помешала бы. Если и ее подарят, будем признательны.

К слову, в этом филиале за год экспертизу проходят почти две тысячи человек. Большинство на своих ногах, но раскладывать пандус приходится регулярно.

Фото: iStock
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Теперь Анатолия Ивановича Фокина волнует другое. Попасть на прием к онкологу или урологу для жителей Морозовска огромная проблема. В их небольшом городке таких специалистов нет. Зато есть в соседнем Белокалитвинском районе, до которого 80 километров. Однако жителям Морозовского района дают направления на консультацию в областной центр. До Ростова-на-Дону на автомобиле нужно добираться четыре часа.

"Если можете, помогите. Верю в силу СМИ", - такими словами закончил свое обращение в редакцию "РГ" Анатолий Фокин. Надеемся, что поднятые на страницах нашей газеты вопросы будут в самое ближайшее время решены и соответствующие инстанции обратят внимание на проблемы морозовских пенсионеров.

Любовь помогает преодолевать трудности, но лучше бы трудностей было меньше.

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