На Дону водитель расстрелял инспектора ГИБДД из новогоднего салюта

В Ростовской области 45-летний житель города Миллерово из новогоднего салюта расстрелял инспектора ГИБДД. Фейерверк повредил полицейскую форму, но сам сотрудник Госавтоинспеции не пострадал.

Как сообщает пресс-служба регионального СК России, причиной ЧП стало намерение полицейских проверить водителя автомобиля на алкоголь. Мужчина попытался скрыться на своей машине, но его быстро настигли. После этого обвиняемый, поджег пиротехническое изделие, и начал отстреливаться.

"Он произвел восемь залпов в одного из сотрудников полиции, повредив ему форменную одежду и создав реальную опасность для его здоровья. Возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ - "Применение насилия в отношении представителя власти", - сообщили в СКР.

Хулиган задержан и арестован. Решается вопрос о проведении судебно-психиатрической экспертизы.