На Кубани будут судить супругов, обвиняемых в убийстве почтальона

В Краснодаре перед судом предстанут супруги, обвиняемые в убийстве почтальона в Выселковском районе Кубани.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по краю, завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летней женщины и ее 31-летнего супруга. Они обвиняются в убийстве 37-летней женщины-почтальона по предварительному сговору по пунктам "ж" и "з" части 2 статьи 105 УК РФ, а также разбойном нападении на нее по пункту "в" части 4 статьи 162 УК РФ.

По версии следствия, 4 января этого года женщина, работавшая почтальоном в отделении почтовой связи станицы Бузиновской, получила более 96 тысяч рублей, которые должна была разнести по домам вместе с квитанциями об оплате коммунальных услуг. Около 14 часов почтальон пришла к дому супругов на улице Пролетарской, где должна была выдать женщине пенсию по потере кормильца. Хозяйка дома пригласила ее в жилище, где находился муж фигурантки. Мужчина предложил супруге совершить убийство почтальона, чтобы завладеть деньгами.

Когда почтальон прошла в одну из комнат, злоумышленница нанесла ей удар молотком в область головы, а мужчина накинул ей на шею шнур, которым они с супругой стали поочередно душить потерпевшую. После обвиняемые погрузили тело погибшей в свой автомобиль и отвезли в район реки Бузинка, где спрятали, присыпав его ветками и землей. Смерть женщины наступила в результате асфиксии.

На время следствия обвиняемых заключили по стражу, где они находятся в настоящее время.

Уголовное дело направлено в суд.