Новости

Глава ОСК опроверг данные о ремонте "Адмирала Кузнецова" за 95 млрд рублей 14:05
Шесть человек пострадали в ДТП с трактором в Подмосковье 14:04
Канатная дорога в Москве приостановила работу 14:00
Провалившийся в России Luxgen начал продажи большого кроссовера 14:00
Путина насторожило заявление Зеленского о возможности пересмотра Минских соглашений 13:57
Путин назвал ошибкой решение ряда стран не участвовать в Параде Победы 13:55
Путин считает, что не надо трогать тело Ленина 13:49
В Свердловской области во время охоты один мужчина застрелил другого 13:42
Президент рассказал, появится ли в Сибири ипотека по ставке 2% 13:35
Путин: Рамзану Кадырову можно дать не только Героя России, но и Героя Труда 13:33
В Ярославле умер пострадавший от взрыва газа 13:32
Росстат пересчитал доходы россиян за 2018 год 13:24
Аксенов запретил вырубку крымской сосны 13:23
Путин отказался дать характеристику Зеленскому 13:19
В "Фотоцентре" москвичам покажут выставку о закулисье кукольных театров 13:16
Совмин Крыма потребовал прекратить добычу песка на Бакальской косе 13:16
Шотландия попросила Лондон о втором референдуме о независимости 13:15
Утверждены требования к дополнительной маркировке автомобилей 13:07
Спасатели предупредили москвичей о штормовом ветре 13:05
На Кубани будут судить супругов, обвиняемых в убийстве почтальона 13:03
Видео: в России создали свой пикап Tesla Cybertruck 13:00
Путин сказал, как жителям Ленобласти справиться с мусором из Петербурга 12:58
Путин призвал журналистов не устраивать "восточный базар" 12:57
В Певеке приняли первые киловатты с плавучей АЭС "Академик Ломоносов" 12:53
В Москве создадут Ассоциацию школьных музеев 12:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Для оценки качества ремонта дорог запустили мобильное приложение
Для оценки качества ремонта дорог запустили мобильное приложение
Какие профессии появятся в будущем
Какие профессии появятся в будущем
Как вернуть деньги за вывоз мусора и проверить расход на ремонт в подъезде
Как вернуть деньги за вывоз мусора и проверить расход на ремонт в подъезде
19.12.2019 13:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани будут судить супругов, обвиняемых в убийстве почтальона

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Краснодаре перед судом предстанут супруги, обвиняемые в убийстве почтальона в Выселковском районе Кубани.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по краю, завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летней женщины и ее 31-летнего супруга. Они обвиняются в убийстве 37-летней женщины-почтальона по предварительному сговору по пунктам "ж" и "з" части 2 статьи 105 УК РФ, а также разбойном нападении на нее по пункту "в" части 4 статьи 162 УК РФ.

В Пскове преподаватель вуза убил женщину и закопал ее в лесу

По версии следствия, 4 января этого года женщина, работавшая почтальоном в отделении почтовой связи станицы Бузиновской, получила более 96 тысяч рублей, которые должна была разнести по домам вместе с квитанциями об оплате коммунальных услуг. Около 14 часов почтальон пришла к дому супругов на улице Пролетарской, где должна была выдать женщине пенсию по потере кормильца. Хозяйка дома пригласила ее в жилище, где находился муж фигурантки. Мужчина предложил супруге совершить убийство почтальона, чтобы завладеть деньгами.

Когда почтальон прошла в одну из комнат, злоумышленница нанесла ей удар молотком в область головы, а мужчина накинул ей на шею шнур, которым они с супругой стали поочередно душить потерпевшую. После обвиняемые погрузили тело погибшей в свой автомобиль и отвезли в район реки Бузинка, где спрятали, присыпав его ветками и землей. Смерть женщины наступила в результате асфиксии.

На время следствия обвиняемых заключили по стражу, где они находятся в настоящее время.

Уголовное дело направлено в суд.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Видеотрансляция: Пресс-конференция Владимира Путина
Путин сказал, как жителям Ленобласти справиться с мусором из Петербурга
В Госдуме назвали местью демократов голосование за импичмент Трампа
В Госдуме ответили на угрозы санкций против подрядчика "Северного потока-2"
Косачев: Процедура импичмента Трампа стала самоцелью для демократов