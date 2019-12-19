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19.12.2019 01:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Бархатного пути!

Ростехнадзор официально принял у строителей вторую часть Крымского моста
Текст: Илья Изотов ("Российская газета", Симферополь)
Российская газета - Столичный выпуск № 286(8044)
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору выдала заказчику ФКУ Упрдор "Тамань" заключение об окончательной технологической готовности 19-километровой железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.

В нем говорится: объект построен согласно проектной документации, а значит, возведение железнодорожной части Крымского моста официально завершено.

Фото: Гранд Сервис Экспресс
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Железная дорога через Керченский пролив начала строиться одновременно с автомобильной частью моста, в феврале 2016 года. Но сдать ее в эксплуатацию изначально планировалось лишь в конце 2020 года. К концу 2018 года были возведены все 307 опор моста высотой от 5 до 35 метров.

Всего на опорах моста установили пролеты общим весом 160 тысяч тонн. В основании каждой опоры - мощный фундамент на сваях, погруженных в грунт на глубину до 105 метров. Суммарно на двухпутной железной дороге за два года уложили 90 тысяч кубометров щебня, почти 5000 тонн рельсов и более 76 тысяч штук шпал. Для плавного и бесшумного движения пассажирских поездов использована технология "бархатного пути" - из 25-метровых звеньев формировались участки пути длиной по 440 метров, между которыми ставили уравнительные стыки для снятия температурного напряжения. И благодаря минимуму стыков пассажиры не услышат привычного перестука колес.

Финальной и яркой точкой проекта стало тестирование освещения, которое обеспечивают 1178 светильников с белыми и красными диодами. А белоснежные арки моста подсвечены в цвета российского триколора.

25 декабря Керченский пролив пересечет первый пассажирский состав дальнего следования Санкт-Петербург - Севастополь. Крымский мост рассчитан на движение поездов массой 7100 тонн. Пассажирские поезда смогут развивать скорость до 120 километров в час, грузовые составы - 80.

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