Совмин Крыма потребовал прекратить добычу песка на Бакальской косе

Правительство и сенаторы от Крыма добиваются досрочного аннулирования лицензии у компании, занимающейся добычей морского песка вблизи от Бакальской косы на западной оконечности полуострова. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксенов.

На его имя, рассказал Аксенов, поступают многочисленные обращения граждан, озабоченных судьбой этого уникального уголка Крыма. Сам глава республики также разделяет тревогу активистов по поводу стремительно сокращающейся площади песчаной косы. По поручению Аксенова проблемой экологической ситуации, сложившейся вокруг этой заповедной территории, занимается сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

- Мы предлагаем, чтобы вопросы использования недр и добычи полезных ископаемых согласовывались на региональном уровне, - написал Аксенов. - Наши предложения актуальны для всех субъектов Российской Федерации.

Сейчас лицензию на добычу морского песка у берегов полуострова выдает агентство Роснедра. В Крыму настаивают на внесении изменений в федеральное законодательство, которые должны учитывать интересы регионов при выдаче разрешений на разработку полезных ископаемых.

- Исследования, проведенные научными организациями по моему поручению, показали изменение гидрологического режима в районе Бакальской косы и сокращение площади особо охраняемой природной территории, - рассказал Аксенов.

По этому поводу глава Крыма уже обратился в Генеральную прокуратуру РФ и в министерство природных ресурсов и экологии РФ с просьбой поручить агентству Роснедра досрочно прекратит действие лицензии у компании, ведущей добычу песка на шельфе у западной оконечности полуострова.

- Считаю, что работы на Бакальской косе должны быть прекращены в ближайшее время, - заявил Аксенов.

Проблема исчезающей песчаной Бакальской косы, расположенной вблизи курортного поселка Стерегущее, вот уже более года находится в центре внимания общественности, экологов и органов власти Крыма. Площадь песчаной косы стремительно сокращается и за последний год она потеряла около двух процентов своей территории. В июле нынешнего года сенатор Ольга Ковитиди привела удручающие данные потерь.

- Если в прошлом году было зафиксировано сокращение площади на восемь гектаров, то сегодня эта цифра увеличилась почти в два раза - до 14,5, - констатировала сенатор.

Несколько лет назад в теле косы образовалась промоина, и она уже не является единым целым. Это привело к тому, что пляж у поселка Стерегущее превратился в болото из водорослей. Сейчас добычей песка в нескольких километрах от косы занимается ООО "Экоюжгеоразведка". Лицензию на этот вид деятельности предприятие получило еще при Украине, а затем продлило срок ее действия уже в агентстве Роснедра.