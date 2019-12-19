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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В каникулы двойная оплата

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 287(8045)
У работодателей Крыма мнения об объявлении 31 декабря выходным днем, а 28 декабря рабочим разошлись. На животноводческих агропредприятиях, где необходимо ежедневно ухаживать за животными, праздник никак не влияет на график. "Будет ли 31 декабря рабочим или нерабочим днем, для аграриев ничего не изменит, - считает Анатолий Корнийчук, директор агрофирмы "Обрий" из Джанкойского района. - Если животных нужно кормить каждый день, то это делают независимо от того, красный это день календаря или будни".

В круглосуточном режиме будут работать, несмотря на поправки в календаре, и производители хлебобулочных и молочных продуктов питания. "Предприятие работает в круглосуточном режиме, поэтому мы в любом случае будем работать 31 декабря и 1 января, - рассказал Андрей Венжега, генеральный директор ГУП РК "Крымхлеб". - Хлеб - это продукт, который люди едят каждый день, а в праздничные дни спрос на нашу продукцию еще больше возрастает. Поэтому остановка работы даже на время не для нас".

Фото: Илья Изотов/ РГ
Глава Крыма объявил 31 декабря выходным днем

31 декабря останется рабочим и для промышленных предприятий с непрерывным циклом производства. "Есть участки непрерывного цикла, это литейное металлургическое производство, и есть обязательства перед поставщиками нашей продукции в разных регионах, - говорит Александр Баталин, председатель правления завода "Фиолент". - Поэтому для части коллектива будут новогодние каникулы, как и у всей страны, а часть специалистов, занятых на выполнении заказов и отгрузке готовой продукции, будут работать. Естественно, за выход в праздничные дни они получат двойную оплату или отгулы".

В торговле объявлению предновогоднего дня нерабочим очень рады, хоть рядовым продавцам и придется вместо нарезки салатов работать активнее, чем обычно. "Это благотворно скажется и на экономике, и на гражданах, - говорит Сергей Макеев, президент Ассоциации содействия торговле Крыма. - Когда 31 декабря было даже сокращенным рабочим днем, люди вынуждены были отрываться от семьи, от приятных новогодних хлопот. Выходной день 31 декабря - это внимание к проблемам людей".

Торговля всегда более гибкая, раскрепощенная, чутко реагирующая на запросы общества. Поэтому торговые организации самостоятельно решат, как им работать в этот предпраздничный день, чтобы и крымчан удовлетворить, и собственные интересы не пострадали. "Мы же понимаем, что в каждой семье чего-то не хватает к новогоднему столу в последний момент и надо сбегать в ближайший магазин. А мы к этому будем готовы", - отмечает Макеев.

Мнения

Александр Кулагин, вице-губернатор Севастополя:

- Трудовое законодательство не позволяет субъекту принимать решение об обязательном переносе рабочих дней, поэтому принятое в Севастополе распоряжение носит рекомендательный характер. Далее каждый работодатель принимает решение в соответствии с производственной необходимостью. Я думаю, в Севастополе будут отдыхать офисные работники большинства организаций, которые не связаны с постоянным дежурством, а также с торговой деятельностью, поскольку 31 декабря для торговли - очень активный период.

Сергей Тарасенко, заведующий кафедрой "Финансы и кредит" Севастопольского государственного университета:

- Поскольку суббота, 28 декабря, не будет считаться предпраздничным днем, а следовательно, сокращенным, как было бы 31 декабря, предприятия, вероятно, от этого даже выиграют. Может возникнуть проблема с частными дошкольными учреждениями, которые не захотят переносить рабочий день на субботу. В выручке могут потерять только предприятия в отдельных отраслях, таких как производство продуктов питания, товаров повседневного спроса и других, имеющих повышенный оборот в предновогодний период. В целом, новогодние праздники ведут к снижению производительности труда, особенно в первые рабочие дни после их окончания. Психологи считают, что для адаптации и перехода в нормальный режим работнику нужно 2-3 дня.

Подготовила Юлия Крымова

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