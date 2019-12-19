В каникулы двойная оплата

В круглосуточном режиме будут работать, несмотря на поправки в календаре, и производители хлебобулочных и молочных продуктов питания. "Предприятие работает в круглосуточном режиме, поэтому мы в любом случае будем работать 31 декабря и 1 января, - рассказал Андрей Венжега, генеральный директор ГУП РК "Крымхлеб". - Хлеб - это продукт, который люди едят каждый день, а в праздничные дни спрос на нашу продукцию еще больше возрастает. Поэтому остановка работы даже на время не для нас".
31 декабря останется рабочим и для промышленных предприятий с непрерывным циклом производства. "Есть участки непрерывного цикла, это литейное металлургическое производство, и есть обязательства перед поставщиками нашей продукции в разных регионах, - говорит Александр Баталин, председатель правления завода "Фиолент". - Поэтому для части коллектива будут новогодние каникулы, как и у всей страны, а часть специалистов, занятых на выполнении заказов и отгрузке готовой продукции, будут работать. Естественно, за выход в праздничные дни они получат двойную оплату или отгулы".
В торговле объявлению предновогоднего дня нерабочим очень рады, хоть рядовым продавцам и придется вместо нарезки салатов работать активнее, чем обычно. "Это благотворно скажется и на экономике, и на гражданах, - говорит Сергей Макеев, президент Ассоциации содействия торговле Крыма. - Когда 31 декабря было даже сокращенным рабочим днем, люди вынуждены были отрываться от семьи, от приятных новогодних хлопот. Выходной день 31 декабря - это внимание к проблемам людей".
Торговля всегда более гибкая, раскрепощенная, чутко реагирующая на запросы общества. Поэтому торговые организации самостоятельно решат, как им работать в этот предпраздничный день, чтобы и крымчан удовлетворить, и собственные интересы не пострадали. "Мы же понимаем, что в каждой семье чего-то не хватает к новогоднему столу в последний момент и надо сбегать в ближайший магазин. А мы к этому будем готовы", - отмечает Макеев.
Александр Кулагин, вице-губернатор Севастополя:
- Трудовое законодательство не позволяет субъекту принимать решение об обязательном переносе рабочих дней, поэтому принятое в Севастополе распоряжение носит рекомендательный характер. Далее каждый работодатель принимает решение в соответствии с производственной необходимостью. Я думаю, в Севастополе будут отдыхать офисные работники большинства организаций, которые не связаны с постоянным дежурством, а также с торговой деятельностью, поскольку 31 декабря для торговли - очень активный период.
Сергей Тарасенко, заведующий кафедрой "Финансы и кредит" Севастопольского государственного университета:
- Поскольку суббота, 28 декабря, не будет считаться предпраздничным днем, а следовательно, сокращенным, как было бы 31 декабря, предприятия, вероятно, от этого даже выиграют. Может возникнуть проблема с частными дошкольными учреждениями, которые не захотят переносить рабочий день на субботу. В выручке могут потерять только предприятия в отдельных отраслях, таких как производство продуктов питания, товаров повседневного спроса и других, имеющих повышенный оборот в предновогодний период. В целом, новогодние праздники ведут к снижению производительности труда, особенно в первые рабочие дни после их окончания. Психологи считают, что для адаптации и перехода в нормальный режим работнику нужно 2-3 дня.
Подготовила Юлия Крымова