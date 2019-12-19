В Крыму рассказали, как отпразднуют юбилей Победы

В 2020 году в Крыму проведут множество торжественных мероприятий по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк.

По его словам, с 8 по 16 апреля в Крыму планируется провести традиционные патриотические акции "Поезд Победы" и "Дорогами Победы", в том числе одноименный фестиваль в рамках акции.

- В канун 9 мая в рамках акции "Стена памяти" улицы административных центров городов и районов республики оформят фотографиями фронтовиков, - сообщил Гоцанюк. - День Победы в Симферополе пройдут военный парад и шествие "Бессмертного полка России". На площади Ленина в этот день состоится информационная тематическая выставка в память о крымчанах - ветеранах Великой Отечественной войны.

Кроме того, по его словам, на установленных экранах будут транслироваться в прямом эфире обращение президента РФ к народу страны в связи с годовщиной Великой Победы, а также хроника военных лет.

- По традиции в завершении основных торжеств в столице Крыма пройдет праздничный концерт и фейерверк, посвященные Великой Победе, - заключил Гоцанюк.

Со своей стороны, глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что увеличил разовую выплату к 9 мая участникам боевых действий в Великой Отечественной войне с 15 тысяч до 50 тысяч рублей. Также он принял решение о разовой выплате 1 тысячи рублей "детям войны", которых на территории республики насчитывается около 80 тысяч.