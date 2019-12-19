В Крыму задержан насмерть задавивший ребенка водитель

В Джанкое сотрудники МВД по Республике Крым задержали предполагаемого водителя автомобиля ВАЗ, который накануне задавил переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 11-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

ДТП произошло в темное время суток. Около 19 часов на улице Крупской водитель "восьмерки" сбил девочку и скрылся в неизвестном направлении. Ребенок погиб от полученных травм.

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД и уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и около двух часов ночи задержали его в одном из частных домов.

- Сейчас по этому факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством РФ, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Если вина задержанного подтвердится, в отношении него будет возбуждено уголовное дело.