Житель Ростова проведет 18 лет в тюрьме за онлайн-продажу наркотиков

В Ростове-на-Дону вынесен приговор местному жителю, обвиняемому в продаже наркотиков через интернет.

Как сообщает областная прокуратура, ростовчанин с помощью онлайн-технологий выяснил местонахождение в городе так называемых тайников с наркотиками. Вместе с сообщником из "закладок" в общей сложности они собрали семь килограмм синтетических веществ.

Наркотики они хранили в арендованной квартире, часть веществ удалось продать, остальное изъяли сотрудники правоохранительных органов при обыске.

Дело рассматривалось с участием присяжных, подсудимого приговорили к 18 годам строгого режима. Кроме этого, ему 20 лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с доступом в интернет.