За последние 10 лет Тюменская область утроила объем промышленного производства и бьет рекорды по вводу жилья. Новые предприятия появляются в Югре и на Ямале. Такой мощный рост был бы невозможен, если бы энергетика региона не успевала за развитием индустрии, точнее, если бы она не работала на опережение.

Алексей Солдатенко: Спрос на электроэнергию со стороны крупных потребителей неуклонно растет, и мы должны его удовлетворить. Фото: Пресс-служба "Россети Тюмень"

Этот год для компании "Россети Тюмень" (ранее АО "Тюменьэнерго"), работающей на территории Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, стал по-настоящему прорывным: в январе-сентябре она получила 1,76 миллиарда рублей чистой прибыли, тогда как годом ранее работала в убыток (845,8 миллиона). Выручка за тот же период выросла на 11 процентов - до 46 миллиардов рублей. Как отмечают в компании, позитивный тренд обеспечила не только передача электроэнергии, но и рост объемов технологического присоединения к сетям. Выручка в этом сегменте увеличилась в 57 раз - до 1,3 миллиарда рублей.

Понятно, что чудес не бывает: такие рекорды - это результат серьезной и напряженной работы. Речь не только о мерах финансово-экономического оздоровления, сокращения расходов, борьбы с дебиторской задолженностью, но и реализации ряда производственных проектов. В частности, досрочно выполнено несколько договоров, первоначально запланированных на 2020-2023 годы, кроме того, со значительным опережением завершен первый этап техприсоединения к сетям централизованного электроснабжения объекта Газпрома.

- За девять месяцев 2019 года мы исполнили договоры по присоединению мощности в размере 162 мегаватт - это на 57 процентов выше плановых показателей, - рассказывает генеральный директор "Россети Тюмень" Алексей Солдатенко.

Особенность работы энергетиков на Севере - масштаб реализуемых проектов. Так, для добывающих компаний электросетевая компания построила на Ямале две высоковольтные линии Лимбя-Яха - НПС "Уренгойская" и "Кирпичная" - ПСП общей протяженностью более 215 километров. На северо-востоке ЯНАО для нужд предприятия "Газпром добыча Ноябрьск" построена подстанция 110 кВ, питающая воздушная линия электропередачи 110 кВ протяженностью 48 километров, и реконструирован переключательный пункт 110 кВ "Северный".

В Югре завершено строительство трех подстанций - "Вишневая", "Встречная" и "Арго" предназначены для электроснабжения производственных мощностей "РН-Юганскнефтегаз" в Нефтеюганском районе, реконструирована подстанция "Западный Толум", обеспечивающая электроэнергией объекты нефтедобычи компании "ЛУКОЙЛ -Западная Сибирь" на Западно-Толумском месторождении.

Серьезный объем работ выполнен в Тюменской области. В Тобольске энергетики создают инфраструктуру для подключения строящегося здесь аэропорта: проводится реконструкция действующих подстанций "Сумкино" и "Маслово" и строятся ЛЭП общей протяженностью 22 километра. В целом же в надежность энергокомплекса Тобольска "Россети Тюмень" инвестируют в этом году более 500 миллионов рублей.

Учитывая специфику климата, жизненно важно обеспечить безаварийное электроснабжение всех городов и районов Тюменского региона

Всего по итогам девяти месяцев 2019 года компания "Россети Тюмень" заключила более 4000 договоров технологического присоединения к электросетям суммарной мощностью 186 мегаватт, в работу принято почти 5000 заявок на 363 мегаватта суммарно. Конечно, сетевая компания работает не только с нефтяниками и газовиками: традиционно большинство заявок (в 2019-м - почти 4100) поступает от физических лиц, от малого и среднего бизнеса подано 22 заявки на 1,88 мегаватта.

- Электроснабжение нефтегазовых предприятий занимает львиную долю. Но для нас не менее важны и другие категории потребителей. На территории, которую мы обслуживаем, проживает более 3,6 миллиона человек. Учитывая специфику климата, жизненно важно обеспечить безаварийное электроснабжение и надежность работы электросетевого комплекса во всех городах и районах Тюменского региона, - подчеркивает Алексей Солдатенко.

В этом направлении реализован целый ряд проектов. В Сургуте завершено строительство двухцепной кабельной линии "Победа" - "Сайма", в результате город получил полноценную резервную схему питания, обеспечивающую надежность электроснабжения, а также дополнительный потенциал для развития муниципалитета. В Тюмени построены две современные подстанции "Причал" и "Молодежная", которые остро необходимы быстро растущему городу, чтобы запитать новые строящиеся микрорайоны и снять с повестки дня актуальный еще недавно вопрос о недостаточности мощности. В перспективе ввод новых энергообъектов позволит подключить к электросетям в наиболее застраиваемых районах областного центра и ближайших пригородах не менее 10 миллионов квадратных метров жилья. Кстати, в 2020 году "Россети Тюмень" планирует подписать с администрацией областного центра специальное соглашение, включающее перспективные проекты, создающие условия для дальнейшего развития Тюмени.

Как отмечает Солдатенко, реализуя все эти проекты, энергокомпания опирается на самые современные технологии. Прежде всего огромное внимание уделяется цифровизации сетевого комплекса, в частности, к 2021 году будет создан межрегиональный ситуационно-аналитический центр, ввод которого качественно изменит оперативно-технологическое управление электросетевой инфраструктурой компании. Умная система сможет не только собирать и обрабатывать данные со всех объектов, но и прогнозировать вероятные инциденты, что значительно повысит оперативность управления электросетями и снизит уровень аварийности.

Вообще на будущее у энергокомпании большие планы. Например, обсуждается проект строительства воздушно-кабельной линии электропередачи Салехард - Лабытнанги - Харп: его реализация позволит не только организовать централизованное энергоснабжение западных районов ЯНАО и подключить Лабытнанги к единой энергосистеме, но и обеспечить экономическое развитие арктического региона.

- Спрос на электроэнергию со стороны крупных потребителей неуклонно растет, и мы должны его оперативно удовлетворить. Всего в нашей инвестпрограмме, рассчитанной до 2022 года, на организацию электроснабжения месторождений заложено более 23 миллиардов рублей. Будет построено 16 объектов общей мощностью 1130 мегавольтампер и более 1000 километров высоковольтных линий, - сообщил руководитель "Россети Тюмень".

Справка "РГ"

"Россети Тюмень" (ранее АО "Тюменьэнерго") - 100-процентное дочернее общество компании "Россети", работающей по единым техническим, управленческим и финансовым принципам. В настоящее время по всей стране предприятия Россетей переходят на единую бренд-архитектуру. Так что в новый год "Тюменьэнерго" входит уже с новым названием.