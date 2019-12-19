Уральские энергокомпании реализуют целый ряд проектов, направленных на цифровизацию и автоматизацию всех процессов - от сбора и анализа данных до управления режимами энергоснабжения.

На международном форуме "Электрические сети", проходившем в Москве в начале декабря, "Россети Урал" презентовали необычный проект использования технологии блокчейн в электроэнергетике. В пилотном режиме он уже опробован в Екатеринбурге и Калининградской области. Суть новации в том, что создается база данных в виде реестра, который не хранится локально у владельца, а распределен между участниками сети - в данном случае игроками розничного рынка электрической энергии. Все транзакции выстраиваются в цепочку и записываются одномоментно у всех участников, в результате изменить что-либо невозможно. Таким образом, технология блокчейн сделает рынок электроэнергии прозрачным, а также позволит более эффективно планировать потребление.

Как рассказал заместитель генерального директора "Россети Урал" Дмитрий Вялков, прежде чем приступить к проекту, уральцы изучили международный опыт. Оказалось, что существуют лишь наработки, а реально действующих подобных платформ на розничном рынке электроэнергии нигде в мире пока нет.

- Это очень актуально, поскольку часто возникают разногласия между участниками рынка по объему начислений, полезному отпуску, потерям электроэнергии, - говорит Вялков. - Если какие-то недобросовестные компании начинают манипулировать своими локальными данными, меняя показания, занижая или завышая, это отрицательно сказывается в целом на рынке.

Несколько крупных цифровых проектов осуществляет и другая электросетевая компания, работающая в УрФО, - "Россети Тюмень". В частности, к 2021 году будет создан межрегиональный ситуационно-аналитический центр. Эта сложная система аккумулирует данные многочисленных датчиков, мобильных устройств, кол-центра, камер видеонаблюдения, удаленно управляет всей электросетевой инфраструктурой компании и даже прогнозирует возможные угрозы. Как отмечает гендиректор компании Алексей Солдатенко, создание центра значительно повысит оперативность управления электросетями и снизит уровень аварийности.

Ну а Екатеринбург станет пилотной площадкой для внедрения новаций в сфере тепловой энергетики. Компания "Т Плюс" в этом году приступила к реализации проекта "Умный город", подразумевающего цифровизацию системы теплоснабжения, и практически завершила крупнейший в стране проект автоматизации центральных тепловых пунктов: теперь параметры теплоносителя регулируются в зависимости от температуры воздуха автоматически - без участия человека.

- Старая схема теплоснабжения выстроена от источника к потребителю, "Умный город" призван ее "перевернуть": исходя из нужд потребителя, обеспечивать его качественной услугой, причем за меньшие деньги, - охарактеризовал цель цифровизации директор Свердловского филиала "Т Плюс" Владимир Бусоргин.

Прямая речь

Анатолий Тихонов, заместитель министра энергетики РФ:

- Цифровая трансформация ТЭК приобретает стратегическое значение для повышения конкурентоспособности компаний на международных рынках, а также надежности энергоснабжения внутри страны. В регионах строятся цифровые подстанции, а "умные" сети охватывают целые районы, внедряются системы дистанционного управления оборудованием. Ключевая задача Минэнерго России - обеспечить баланс интересов: с одной стороны, создавать стимулы для успешного технологического развития компаний и привлечения инвестиций, с другой - задавать требования по безопасности и обеспечению надежности работы объектов ТЭК.