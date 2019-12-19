Ямалец насмерть забил брата молотком из-за детских обид

В Салехарде мужчину обвиняют в жестоком убийстве родственника.

Инцидент случился вечером 16 декабря, сообщает пресс-служба СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу. 57-летний фигурант выпивал вместе со своим 44-летним родным братом. В ходе застолья между ними возник конфликт на почте детских обид. Старший брат в гневе схватил молоток и ударил младшего несколько раз по голове и в грудь. От полученных травм тот умер.

Обвиняемый убедился, что жертва не подает признаков жизни, и продолжил пить алкоголь. После он позвонил соседу и рассказал о случившемся, не стал скрывать конфликт и от следователя, который приехал в квартиру. Показания обвиняемый подтвердил и в ходе следственного эксперимента.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Его заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.