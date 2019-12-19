Пять лет житель Полевского Юрий Царев по крупицам восстанавливал информацию о земляках, погибших на фронтах Великой Отечественной войны: сидел в архивах, под лупой изучал документы, перепроверял данные о боевом пути уральцев, призванных из Полевского, общался с семьями фронтовиков.

Главное - не упустить время

Когда все сведения были собраны, в списке оказалось 3538 имен. Информация о большинстве из них уже занесена в Книгу памяти Свердловской области, но о судьбе 254 ушедших на войну полевчан стало известно только благодаря кропотливой работе уральского краеведа.

Чтобы результаты исследований были доступны всем, Юрий Царев за свой счет, точнее, на деньги, выделенные его семьей (дети тоже вложились в проект), издал книгу памяти. Не скромную безликую брошюрку, а солидный том с текстом на мелованной бумаге и красочными фотографиями, с говорящим названием "Вспомним всех поименно…". На презентации новинки в доме культуры Полевского земляки не жалели добрых слов в адрес исследователя. Юрий Царев надеется, что его книга памяти попадет в каждую библиотеку и школу.

- Бывает, школьники приходят на торжественную церемонию к памятному монументу погибшим в годы войны и не представляют, кем были и как сражались люди, чьи имена высечены на постаменте. У учителей тоже информации мало. Получается безликий ритуал, а память не должна быть безликой, - рассказал "РГ" о цели своих изысканий Юрий Царев.

Таких общественников-поисковиков на Среднем Урале становится все больше. Принцип, которым они руководствуются, - не упустить время, успеть собрать исторический материал, поговорить со свидетелями событий, отдать дань ветеранам. Как живым, так и погибшим. И главное - увлечь патриотической работой молодежь. Региональные и местные власти поддерживают активистов.

- Миссия нынешнего и будущих поколений - сохранение и защита исторической правды о Великой Отечественной войне, о подвиге народа, освободившего мир от фашизма, - говорит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Пилоту посвящается

Звания лауреата национальной премии "Семейная реликвия" удостоился недавно культурный центр небольшого поселка Зайково Ирбитского района. Центру присвоено имя земляка дважды Героя Советского Союза летчика Григория Речкалова. Несколько лет назад к главе региона обратилась дочь прославленного аса с предложением пересмотреть отношение к наследию героя. В то время в поселке был только небольшой самодеятельный музей Речкалова, без какого-либо официального статуса. По распоряжению губернатора на родине героя создан современный интерактивный музейный комплекс. Его экспозиция содержат богатейшую информацию о жизни и подвигах летчика-истребителя.

- Кроме того, мы рассказываем и о других наших земляках, воевавших в годы Великой Отечественной, проводим уроки мужества, историко-краеведческие акции. А в следующем году, помимо юбилея Победы, мы готовимся к столетию со дня рождения Григория Речкалова, - пояснила руководитель центра Елена Ермолаева.

Герои в бронзе

По федеральной программе "Увековечивание памяти погибших при защите Отечества" муниципальным образованиям Свердловской области в ближайшие пять лет выделят 90 миллионов рублей на благоустройство и реставрацию воинских захоронений. Впервые на эти цели предусмотрены деньги и в бюджете Свердловской области. Обустройство мемориалов пройдет не только в течение 2020 года, но и несколько последующих лет - вплоть до того момента, пока не приведут в порядок последний. Большая часть памятников была воздвигнута в послевоенные годы из недолговечных материалов. К сегодняшнему дню практически 90 процентов из них утратили свой первоначальный вид и нуждаются в реконструкции.

В Ирбите во всероссийский День героев обновили аллею Победы. Бронзовые бюсты одиннадцати ирбитчан - героев Великой Отечественной войны установлены в самом центре города. Образы земляков-героев увековечили еще в советские годы, но со временем бетонные скульптуры сильно обветшали, и бюсты решили отлить в более стойком материале. Большую часть средств выделил местный бюджет, проект поддержали общественники и региональные власти.

Правда, возродить облик героев оказалось непросто, пришлось использовать музейные экспонаты и архивы родственников. Так, сохранилась всего одна фотография Героя Советского Союза Спиридона Спицина, и та плохого качества. На снимке Спиридону нет и 20 лет, а погиб он в 1943 году в битве за Днепр. И все-таки скульпторы смогли воссоздать образ защитника Отечества.

Ветеранов знать в лицо

В регионе подготовка к празднованию 75-летия Победы началась еще год назад, когда губернатор Свердловской области подписал соответствующее распоряжение. По мнению властей, важно не только провести все намеченные мероприятия на высоком уровне, но и продолжить создание условий для повышения качества жизни ветеранов и пенсионеров на территории Среднего Урала.

Только в нынешнем году 52 уральца получили единовременную денежную выплату в рамках указа президента России об улучшении жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и членов семей погибших или умерших участников ВОВ. На эти цели из бюджета направлено более 87 миллионов рублей. А всего за последние годы на Среднем Урале справили новоселье более 5,5 тысячи ветеранов. Кроме того, им положено единовременное пособие на ремонт в 100 тысяч рублей.

В 2020-м предусмотрена еще более весомая материальная помощь. Как сообщала "РГ", из областного бюджета ко Дню Победы ветераны Великой Отечественной войны получат праздничные выплаты в пять тысяч рублей, труженики тыла - по тысяче рублей. Средства уже заложены в бюджете. В нескольких городах Свердловской области в этом году заработал сервис бесплатного такси для ветеранов. Право воспользоваться его услугами получили участники Великой Отечественной, ветераны, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто.

Опора фронта

У уральцев особое отношение к эпохе великого противостояния. В опорном крае державы Победа ковалась в цехах. В тылу в те годы приходилось не легче, чем на фронте: вместо плана наступления - план выпуска продукции. Подвигом считалось перевыполнить его на 200-500 процентов, а были и "тысячники". У станков люди боролись с холодом, голодом и желанием выспаться. Поэтому в мае 2018-го жители Нижнего Тагила первыми предложили расширить колонны "Бессмертного полка", добавив к снимкам фронтовиков портреты тружеников тыла. А гордиться свердловчанам есть чем!

- Мой отец работал калильщиком - закаливал металлические изделия. Стоял у печи по 16 часов в сутки. Понятно, недоедал, поскольку почти весь паек относил нам, детям. В 1945 году он умер, не дожив до Дня Победы, - вспоминает тагильчанка Ольга Иванова.

В военное лихолетье в Нижний Тагил эвакуировали 13 предприятий, в том числе Харьковский паровозостроительный завод. Его конструкторы разработали легендарный Т-34. Каждые 30 минут с конвейера сходил новый танк. В Великую Отечественную завод выпустил почти 26 тысяч бронированных машин. Организаторы уверены, что в 2020-м акция "Бессмертный цех" привлечет еще больше участников.

На заметку

По состоянию на 9 мая 2019 года на Среднем Урале проживало 36 464 ветерана Великой Отечественной войны. Большинство из них - 33,9 тысячи человек - труженики тыла. Почти треть ветеранов - 10,9 тысячи человек - живут в Екатеринбурге, остальные - в 40 муниципалитетах всех управленческих округов Свердловской области.

Электронный вариант Книги памяти Свердловской области: memobook.midural.ru/index/ru.

Между тем

Свердловская область в этом году выбрана одной из ключевых площадок для проведения всероссийского проекта "Большая история", посвященного Году памяти и славы в России. Планируется, что акции проекта объединят 40 миллионов человек.