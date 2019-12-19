В Тюмени успешно реализован первый в истории Уральского федерального округа специальный инвестиционный контракт (СПИК), заключенный в 2017 году на Петербургском международном экономическом форуме компанией "Транснефть", Минпромторгом РФ и правительством региона. В договоре были прописаны взаимные обязательства сторон по строительству нового производственного комплекса на Тюменском ремонтно-механическом заводе (ТРМЗ), входящем в структуру АО "Транснефть - Сибирь". Обязательства безукоризненно выполнены, через 2,5 года после подписания контракта комплекс введен в эксплуатацию.

На территории в 15 тысяч квадратных метров вырос просторный корпус со сборочно-сварочным цехом, обширным складским помещением. Создано свыше 200 новых рабочих мест. Номенклатура выпускаемых изделий - 1800 единиц - увеличится на 310. Дополнительный объем производства оценивается в более чем миллиард рублей в год. Завод в заводе. И он, без преувеличения, восхищает.

Уровень производственного комфорта и безопасности, рациональной организации пространства, промышленной эстетики - высочайший. Светло, тепло, чисто - хоть в тапочках ходи. На потолке инфракрасные обогреватели, на крыше - солнечные батареи, генерирующие 240 киловатт-часов электроэнергии. Тщательно продумана схема размещения механизмов, перемещения людей. Умная система вентиляции, максимальная очистка воздуха. Все это органичные для ТРМЗ решения: предприятие, напомним, стало победителем всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в сфере охраны труда и безопасности производства.

Смонтировано оборудование последнего поколения с числовым программным управлением. Оно позволяет выполнять самые разнообразные и сложнейшие операции с металлом любой толщины. Установка трехмерной плазменной резки, роботизированные сварочные комплексы, машина термической резки листа, валковые листогибочные машины… В общем, есть все для быстрого и качественного изготовления продукции - от скромных по размеру изделий до многотонных, от серийных до уникальных.

В результате реализации инвестиционного проекта в бюджет поступит 338 миллионов рублей

Некоторые из них, выставленные в новом корпусе предприятия, с большим интересом осмотрели заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков и губернатор Тюменской области Александр Моор в сопровождении президента компании "Транснефть" Николая Токарева, гендиректора АО "Транснефть-Сибирь" Виктора Бронникова и директора завода Сергея Миняйло.

Вот фирменное 18-тонное шасси-амфибия для разных моделей экскаваторов. С ними техника уверенно работает в болотах, реках и озерах глубиной до двух метров. С учетом того, что в Западной Сибири трубопроводы проложены большей частью по заболоченной, обводненной местности, потребность в таком шасси огромная. Как и в сборно-разборных дорожных покрытиях грузоподъемностью 25 тонн. Если вытянуть в линию все выпущенные заводчанами своеобразные понтоны, то получится "шоссе" протяженностью свыше 20 километров. А байпасный (плавающий) нефтепровод позволяет свести до минимума производственные издержки при замене участка трубы в топких местах.

- Мы обеспечиваем подразделения "Транснефти" типовой машиностроительной продукцией и нестандартными металлоконструкциями, комплектующими для ремонта и обслуживания нефтеперекачивающего оборудования, магистральных и подпорных насосных агрегатов, очистных сооружений. Ввод дополнительных мощностей позволит нам производить в год до 8,6 тысячи тонн металлоконструкций, - говорит Сергей Миняйло.

География поставок охватывает почти всю страну - 61 субъект РФ, а также Беларусь. В планах - экспортные поставки в направлении дальнего зарубежья.

Специальный инвестиционный контракт позволил реализовать проект в сжатые сроки. Расторопно решали оперативные вопросы, относящиеся к землеотводу, устройству коммуникаций, сотрудники регионального правительства, муниципалитета. К слову, до завода проложена отличная дорога, продлен автобусный маршрут общественного транспорта. "Транснефть", вложившая в проект почти три миллиарда рублей, получила весомые налоговые преференции. В свою очередь, в бюджет благодаря реализации проекта поступит 338 миллионов рублей.

Комментарии

Николай Токарев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть":

- За последние три года компания ввела в строй четыре крупных профильных предприятия. Последнее из них - производственный комплекс в Тюмени, прекрасно оснащенный. Очень позитивное событие. Еще десять лет назад многие виды продукции, которые выпускает сегодня ремонтно-механический завод, мы закупали за рубежом. С пуском комплекса сделан еще один шаг к независимости от зарубежных поставщиков. Доля импорта в целом по компании сократилась до пяти процентов.

Александр Моор, губернатор Тюменской области:

- Создано еще одно высокотехнологичное производство с высокой культурой производства, с высокооплачиваемыми рабочими местами. С чем следует поздравить не только работников предприятия "Транснефть - Сибирь", но и всех жителей региона. Наш партнер выполнил все условия трехстороннего инвестиционного контракта, мы приобрели положительный опыт реализации проекта в режиме СПИКа, и, думаю, такая форма взаимодействия войдет в практику.

Василий Осьмаков, заместитель министра промышленности и торговли РФ:

- Завод "Транснефти" являет собой пример того, каким должно быть современное отечественное предприятие. И, конечно, приятно, что комплекс появился в результате подписания специального инвестиционного контракта.

Справка

Тюменский ремонтно-механический завод находится в восточной промышленной зоне города, отсчитывает свою историю с 1977 года. Число занятых на нем работников достигло почти 900 человек, стоимость выпускаемой здесь продукции в ближайшее время превысит три миллиарда рублей. Площадь территории ТРМЗ выросла в последние годы вдвое - до 143,7 тысячи квадратных метров.