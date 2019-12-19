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19.12.2019 12:53
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Роспотребнадзор рассказал, как выбрать детский костюм к празднику

Текст: Юлия Мякишева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Снежинки и лисички, зайчики и волки (а скорее всего - роботы, волшебники и персонажи компьютерных игр) скоро встанут в дружный хоровод у елочки. Но для этого сначала родители должны купить красивый и безопасный костюм. Специалисты рассказали, как это сделать.

Фото: iStock
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Наряд должен быть максимально удобным, не вызывать перегрева и переохлаждения. Он должен подходить по размеру, не натирать кожу, не сковывать движения (это может затруднить дыхание, кровообращение, лимфоотток). Нужно исключить тугие пояса, корсеты, лифы и тесные воротники. Об этом говорится в советах управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Материал, который касается тела, должен содержать минимум синтетики, швы должны быть ровными и гладкими, резинки и застежки должны быть закрыты изнутри, чтобы не натирать кожу. Костюм не должен иметь неприятный запах и следы краски. Мелкие детали должны хорошо держаться на ткани. Маски и шлемы должны исключить риск удушья.

Нужно проверить маркировку. На ней должна быть информация о названии и виде изделия, размере, материалах, товарном знаке, стране производства, месте нахождения изготовителя. Должен стоять единый знак обращения, символы по уходу и дата изготовления.

У продавца должны быть документы, подтверждающие качество и безопасность одежды - сертификат или декларация о соответствии. Бумаги должны предъявлять по первому требованию покупателя.

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