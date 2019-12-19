"Ласточек" становится больше
Веяния времени таковы, что клиенты становятся все более требовательными. Чтобы добиться успеха, уже недостаточно просто соответствовать текущим реалиям. Необходимо заглядывать в будущее. О том, какие технологии использует СвЖД, чтобы внедрять современные сервисы, чем намерена привлекать новых пассажиров и грузоотправителей, журналисты узнавали в пресс-службе магистрали.
В 2019 году Свердловская железная дорога сделала ставку на инновации. Компания модернизирует инфраструктуру, обновляет техническую базу и выводит на линии современный подвижной состав. Так, в пассажирском комплексе последовательно расширяется сеть маршрутов, где используются скоростные "Ласточки". До недавнего времени такие инновационные поезда назначались только в пригороде. А в декабре появились первые межрегиональные маршруты. "Ласточки" в формате "Дневного экспресса" начали курсировать от Екатеринбурга до Перми и Тюмени, пока только один раз в день, но уже в следующем году будут рейсы и утром, и вечером. Планируется, что еще один экспресс свяжет Екатеринбург и Курган.
Что дальше? Рассказывает начальник СвЖД Иван Колесников:
- В наших планах в ближайшие годы увеличить количество рейсов "Ласточек" в Свердловской области, сократить время их движения до Нижнего Тагила и Каменска-Уральского, повысить частоту курсирования до Серова. Готовимся назначить новые рейсы в Красноуфимск и Верхнюю Салду, организовать тактовое движение между Екатеринбургом и Первоуральском. Совместно с регионом готовим программу строительства высоких платформ на направлениях курсирования "Ласточек".
В целом, с учетом географической близости столиц регионов, ведется работа по объединению межрегиональными маршрутами семи городов: Екатеринбург, Пермь, Тюмень, Челябинск, Курган, Ижевск и Омск. Формирование такого "каркаса" потребует и корректировки технологий, обеспечивающих перевозочный процесс.
Стартапы для железной дороги
Чтобы грамотно работать с инновациями, выстраивать производственные процессы на их основе, необходимы современные инструменты. В числе готовых к применению - региональная инновационная площадка РЖД, которая недавно открылась в Екатеринбурге. Всего на сети пять таких площадок. Они проводят постоянную оценку окружающего пространства на появление интересных, экономически оправданных идей. Рассказывает Иван Колесников:
- Это площадка для тестирования идей, разработок и опытных образцов. Необходимо бережно сопровождать любую инновационную идею: либо обеспечить ее реализацию, либо передать в те отрасли экономики, где она была бы полезна. Мы считаем, что Свердловская железная дорога должна стать важным элементом инновационной среды, которая сегодня формируется в стране и активно поддерживается холдингом РЖД.
Со времен изобретения первого паровоза так повелось, что пути для новых технологий прокладывают железнодорожники. В основе каждого инженерного решения лежат инновационные процессы.
Например, в текущем году объекты инвестпрограммы СвЖД включены в перечень пилотных проектов, реализуемых с применением технологии BIM-моделирования. Это создание виртуальной информационной 3D-модели сооружения, в которой объединены данные о характеристиках объекта.
СвЖД - пионер в области внедрения газомоторной техники. С 2013 года наработан серьезный опыт эксплуатации магистральных газотурбовозов ГТ1h и маневрового газотепловоза ТЭМ-19. В депо "Артемовский" создан Центр газомоторных локомотивов. Сейчас РЖД обсуждает с машиностроителями вопросы доработки отдельных узлов и агрегатов, чтобы в перспективе газомоторная техника была эффективна на направлениях проектируемого Северного широтного хода.
В контексте перспективного роста грузопотоков важно сказать и про реконструкцию станции Екатеринбург-Сортировочный. В этом году завершился первый этап реконструкции четной сортировочной системы. После реализации второго этапа перерабатывающая способность сортировочной горки увеличится на 64 процента. Это будет одна из самых современных систем на сети.
В июле правительство заключило с ОАО "РЖД" соглашение о развитии квантовых коммуникаций. Компанию определили ответственной за разработку и продвижение этой перспективной технологии. Многие спрашивают, почему РЖД? Учитывая открытость отрасли для инноваций, ответ очевиден.
На заметку
Каждый четверг в 16.45 и в субботу в 12.55 слушайте на радио "Эхо Москвы" в Екатеринбурге 91.4 FM программу о железнодорожном транспорте "Магистральный подход".
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