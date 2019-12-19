На вопросы о работе железнодорожного транспорта в эфире радио "Эхо Москвы" в Екатеринбурге отвечают эксперты Свердловской железной дороги. Читайте текстовую версию программы на страницах "РГ".

"Ласточек" становится больше

Веяния времени таковы, что клиенты становятся все более требовательными. Чтобы добиться успеха, уже недостаточно просто соответствовать текущим реалиям. Необходимо заглядывать в будущее. О том, какие технологии использует СвЖД, чтобы внедрять современные сервисы, чем намерена привлекать новых пассажиров и грузоотправителей, журналисты узнавали в пресс-службе магистрали.

В 2019 году Свердловская железная дорога сделала ставку на инновации. Компания модернизирует инфраструктуру, обновляет техническую базу и выводит на линии современный подвижной состав. Так, в пассажирском комплексе последовательно расширяется сеть маршрутов, где используются скоростные "Ласточки". До недавнего времени такие инновационные поезда назначались только в пригороде. А в декабре появились первые межрегиональные маршруты. "Ласточки" в формате "Дневного экспресса" начали курсировать от Екатеринбурга до Перми и Тюмени, пока только один раз в день, но уже в следующем году будут рейсы и утром, и вечером. Планируется, что еще один экспресс свяжет Екатеринбург и Курган.

Что дальше? Рассказывает начальник СвЖД Иван Колесников:

- В наших планах в ближайшие годы увеличить количество рейсов "Ласточек" в Свердловской области, сократить время их движения до Нижнего Тагила и Каменска-Уральского, повысить частоту курсирования до Серова. Готовимся назначить новые рейсы в Красноуфимск и Верхнюю Салду, организовать тактовое движение между Екатеринбургом и Первоуральском. Совместно с регионом готовим программу строительства высоких платформ на направлениях курсирования "Ласточек".

В целом, с учетом географической близости столиц регионов, ведется работа по объединению межрегиональными маршрутами семи городов: Екатеринбург, Пермь, Тюмень, Челябинск, Курган, Ижевск и Омск. Формирование такого "каркаса" потребует и корректировки технологий, обеспечивающих перевозочный процесс.

Стартапы для железной дороги

Чтобы грамотно работать с инновациями, выстраивать производственные процессы на их основе, необходимы современные инструменты. В числе готовых к применению - региональная инновационная площадка РЖД, которая недавно открылась в Екатеринбурге. Всего на сети пять таких площадок. Они проводят постоянную оценку окружающего пространства на появление интересных, экономически оправданных идей. Рассказывает Иван Колесников:

- Это площадка для тестирования идей, разработок и опытных образцов. Необходимо бережно сопровождать любую инновационную идею: либо обеспечить ее реализацию, либо передать в те отрасли экономики, где она была бы полезна. Мы считаем, что Свердловская железная дорога должна стать важным элементом инновационной среды, которая сегодня формируется в стране и активно поддерживается холдингом РЖД.

Со времен изобретения первого паровоза так повелось, что пути для новых технологий прокладывают железнодорожники. В основе каждого инженерного решения лежат инновационные процессы.

Инновационная площадка СвЖД станет центром сопровождения перспективных идей

Например, в текущем году объекты инвестпрограммы СвЖД включены в перечень пилотных проектов, реализуемых с применением технологии BIM-моделирования. Это создание виртуальной информационной 3D-модели сооружения, в которой объединены данные о характеристиках объекта.

СвЖД - пионер в области внедрения газомоторной техники. С 2013 года наработан серьезный опыт эксплуатации магистральных газотурбовозов ГТ1h и маневрового газотепловоза ТЭМ-19. В депо "Артемовский" создан Центр газомоторных локомотивов. Сейчас РЖД обсуждает с машиностроителями вопросы доработки отдельных узлов и агрегатов, чтобы в перспективе газомоторная техника была эффективна на направлениях проектируемого Северного широтного хода.

В контексте перспективного роста грузопотоков важно сказать и про реконструкцию станции Екатеринбург-Сортировочный. В этом году завершился первый этап реконструкции четной сортировочной системы. После реализации второго этапа перерабатывающая способность сортировочной горки увеличится на 64 процента. Это будет одна из самых современных систем на сети.

В июле правительство заключило с ОАО "РЖД" соглашение о развитии квантовых коммуникаций. Компанию определили ответственной за разработку и продвижение этой перспективной технологии. Многие спрашивают, почему РЖД? Учитывая открытость отрасли для инноваций, ответ очевиден.

На заметку

Каждый четверг в 16.45 и в субботу в 12.55 слушайте на радио "Эхо Москвы" в Екатеринбурге 91.4 FM программу о железнодорожном транспорте "Магистральный подход".

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