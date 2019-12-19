В течение года в экономической жизни Тюменской области произошло немало ярких, весомых событий. В их числе и те, которые способны кардинально усилить промышленно-инновационный потенциал региона в средне- и долгосрочной перспективе, обеспечить мультипликативный эффект.

Локомотивный проект, причем федерального масштаба, - "ЗапСибНефтехим". Пусть пока новые высокопроизводительные заводы на промплощадке Тобольска не запущены в промышленную эксплуатацию, но строительство завершено, близки к окончанию пусконаладочные работы, получены пробные изделия глубокого передела. Не приходится сомневаться в том, что вложенные в увеличение объемов производства 9,5 миллиарда долларов окупятся сторицей.

Напомним, что тобольский нефтехимический комбинат был заложен еще в 1970-е годы. 35 лет назад введена в действие центральная газофракционирующая установка. На ней с того времени переработано свыше 100 миллионов тонн широкой фракции легких углеводородов - основы для получения различных продуктов нефтехимии с высокой добавленной стоимостью. Советский проект был реализован частично и настоящее развитие получил только в XXI веке - при энергичной поддержке правительства области. Настоящим прорывом стал ввод завода по выпуску полипропилена. Со стартом второго такого же предприятия мощности удвоятся и достигнут миллиона тонн продукции в год. Еще более впечатляют мощности по производству полиэтилена - 1,5 миллиона тонн. Беспрецедентный для РФ рывок на рынке полимеров. Часть тобольской продукции пойдет на внутренние нужды, замещая импортные поставки, часть - на экспорт, увеличивая валютную выручку.

Что получает регион? Солидный налоговый приток, сотни новых рабочих мест, существенное увеличение валового регионального продукта и индекса промпроизводства. Укрепление позиций крупнейшего в отрасли и градообразующего для экс-столицы Сибири предприятия дает массу преимуществ и городу, ведь вложения бизнеса в социальные проекты год от года растут. Тобольск получит даже современный гражданский аэропорт, строительство которого инициировала и профинансировала компания "СИБУР".

За год в Тюменской области открыто свыше двух десятков новых производств - и рядовых, и сразу вошедших в число отраслевых передовиков

Работа нефтехимического комплекса немыслима без разветвленной сети производств по добыче и первичной переработке углеводородного сырья на Ямале и в Югре. А работа формируемого на базе Тюменского госуниверситета Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) - без тесного партнерства с компаниями топливно-энергетического сектора, вузами и властями северных территорий. На прошедшем в декабре первом заседании наблюдательного совета центра с участием глав Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов утверждена программа деятельности НОЦ.

Создан он в соответствии с целями национального проекта "Наука", а они подразумевают решение задач не местечковых - неординарных, требующих консолидации усилий множества различных структур. Ядро Западно-Сибирского центра образовали 13 институтов академических и прикладных исследований, преимущественно РАН, 10 университетов, семь крупных компаний. Среди последних "СИБУР", "Газпром нефть", осенью открывшая в Тюмени первый в России интегрированный центр разработки месторождений, "Роснефть" в лице дочернего общества, подбирающая ключи к залежам с трудноизвлекаемыми запасами.

Фундаментальные направления исследований: "Цифровая трансформация нефтегазовой индустрии", "Арктика: ресурсы холодного мира и качество окружающей среды", "Биологическая безопасность человека, животных и растений". Обращают на себя внимание такие программные установки, как генерация бизнесов и формирование экосреды для развития технологического предпринимательства, создание зеркального инжинирингового центра для трансформации традиционных отраслей региональной промышленности. Многое - в перспективных планах, а что-то уже реализуется на практике. Так, в Тюмени и Сургуте заработал центр комплексного развития компетенций руководителей научных, научно-технических проектов и лабораторий.

- Программа деятельности НОЦ - долговременный стратегический документ, направленный на получение синергетического эффекта. Ощутимые результаты получим далеко не сразу. Сегодня делаем первые шаги, запускаем первые проекты, - говорит губернатор Тюменской области Александр Моор.

Несколько лет назад так же, практически с нуля, стартовали проекты индустриальных парков "Боровский" и "Богандинский". В голом поле под Тюменью на бюджетные средства были отсыпаны площадки под компактное размещение современных производств различного профиля, подведены инженерные коммуникации. Предложенные властями условия размещения в парках инвесторы посчитали весьма выгодными, резиденты приступили к строительству цехов. Год за годом количество действующих на территории парков предприятий увеличивается. В 2019-м их стало на четыре больше. Фабрика "Окейч" выпускает необычные снеки, рассчитывая завоевать не только отечественный рынок, но и зарубежный. На заводе "Энерготехсервис" налажена сборка модульных газопоршневых электростанций европейского стандарта. "Прованс групп" поставляет в регионы УрФО и за его пределы готовые к употреблению свежие салаты и овощи, а "СибБурМаш" - оборудование для нефтегазовых промыслов.

Всего за год в Тюменской области открыто свыше двух десятков новых производств - и рядовых, и сразу вошедших в число отраслевых передовиков. Так, завод по переработке картофеля агрофирмы "КриММ", справедливо отмечает Александр Моор, не имеет аналогов в нашей стране - это предприятие XXI века. Что примечательно: многопрофильное хозяйство из сельской глубинки, зародившееся как фермерское, стало в РФ лидером по выращиванию семенного картофеля, применяет лучшие мировые сельскохозяйственные технологии и вкладывается в научные исследования. И вот теперь продемонстрировало образец высокой культуры переработки клубнеплодов.

Отметим, что в уходящем году Тюменская область заняла третье место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, вошла в первую тройку субъектов РФ по объемам строительства жилья на одного жителя, признана лидером по урожайности овощей и лучшей (по версии ОНФ) - по качеству дорог. Финансовый университет при правительстве РФ поставил Тюмень на третью позицию по качеству жизни, а Домофонд.ру - на вторую по качеству жизни семей с детьми.

Компетентно

Сергей Афонцев, заведующий кафедрой мировой экономики экономического факультета МГУ:

- Оптимальным для региона станет использование производственных мощностей в сфере переработки углеводородного сырья, созданных в рамках советской стратегии превращения Тюменской области из нефтегазодобывающей в нефтегазоперерабатывающую и ее современной "реинкарнации" - так называемый тобольский кластер. При этом необходимо учесть возможности роста инвестиционного и потребительского спроса на базе доходов, генерируемых в сфере добычи и переработки углеводородного сырья.

Справка РГ

Население Тюменской области в 2019 году превысило 1,5 миллиона человек, регионального центра - 800 тысяч.