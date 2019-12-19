У металлургов перерывов не бывает

Градообразующее предприятие Магнитогорска - Магниторгорский металлургический комбинат (ММК) - ежедневно зарабатывает более 22,5 миллиона долларов и выпускает более 35 тысяч тонн стали в сутки. Однако вопрос переноса выходного дня на 31 декабря на комбинате не обсуждали отнюдь не из-за выпадения возможных доходов.

Как пояснили "Российской газете" в управлении информации и общественных связей ММК, для металлургического гиганта, как и для других расположенных в Челябинской области предприятий непрерывного цикла, этот вопрос не актуален по другой причине. Выходных и праздничных дней на них просто не бывает.

- С учетом специфики металлургического производства работа основного технологического и обслуживающего персонала ММК организована в круглосуточном режиме. Что касается других категорий сотрудников, то речи о переносе выходного дня для них пока не идет, - сообщила представитель металлургического комбината Елена Азовцева.

Домна - не автомобиль, остановишь - не заведешь, коксохимическое производство из розетки не выключишь. Остановка любого агрегата - это серьезное ЧП. Прежде всего потому, что на ликвидацию последствий остановки потребуются огромные ресурсы. И речь пойдет уже не о потере дневной выручки, а о куда более значительных расходах на реконструкцию.

Видимо, поэтому предложение сделать выходным день 31 декабря в перегруженной тяжелой промышленностью Челябинской области отклика не нашло. В полномочиях властей сделать такой "подарок" только работникам бюджетной сферы. А следовательно, это было бы несправедливо по отношению ко всем остальным. К примеру, родители не смогли бы отдать детей в детские сады. Наиболее разумным в этой ситуации видится лояльный подход работодателей и гибкий график работы 31 декабря, отметили в правительстве региона.