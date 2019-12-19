На территории Усть-Катавского городского округа Челябинской области вчера официально запущен в работу "Горный" - круглогодичный тепличный комплекс для выращивания овощей и зелени по голландским технологиям.

Современные тепличные комплексы - это крупные высокотехнологичные предприятия, где растения высаживают не в почву, а в специальный минераловатный субстрат. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Полыхающие огнями в декабрьской темноте 25 гектаров теплиц производят сильное впечатление. Агропроект стоимостью 7,4 миллиарда рублей реализован по программе софинансирования Фонда развития моногородов. При выходе комплекса на полную мощность он сможет производить 25 тысяч тонн овощей в год и более 1300 горшочков зелени и станет одним из лидеров в этой сфере, утверждает замначальника управления по развитию растениеводства и малых форм хозяйствования минсельхоза Челябинской области Анна Губина.

Внутри теплиц - безмятежное лето: всегда 24 градуса тепла, зеленые лианы огурцов до потолка, жужжат пчелы и шмели. За стеклянными стенами - уральская зима. В начале ноября в теплицах высадили первые 300 тысяч семян длинноплодных гладких огурцов сорта Мева в минераловатный субстрат, а уже в середине декабря, к моменту официального пуска, "Горный" готовится собирать первый урожай. В начале 2020-го продукция начнет поступать на прилавки.

Женщины, заботливо ухаживающие за растениями, еще недавно работали в других сферах. У многих есть опыт выращивания овощей в домашних теплицах. Теперь увлечение стало работой, и этому очень рады: всего 720 долгожданных рабочих мест получат здесь жители депрессивного моногорода. Необходимость переобучения не пугает, тем более что работает программа стажировки в агрокомплексе "Чурилово", до пуска "Горного" считавшегося самым крупным на Урале тепличным комбинатом.

Теперь южноуральцы готовы обеспечивать свежими овощами и себя, и соседние регионы, причем не только горнозаводскую зону

Для выращивания 20 сортов овощей используют метод малообъемной гидропоники: растения находятся на подвесных металлических лотках с полимерным покрытием. Питательный раствор к корням централизованно поступает по трубам, автоматика регулирует микроклимат и освещение теплиц. Все это способствует повышению урожая и снижению трудозатрат. Когда становится слишком жарко, система автоматически открывает форточки, когда темнеет - включается дополнительная досветка для ускорения роста и созревания плодов. Падает углекислый газ - система подкачивает его до нужных показателей.

За счет ввода в эксплуатацию "Горного" Челябинская область рассчитывает в 2020 году выйти на полное самообеспечение тепличными овощами - более 14 килограммов на человека в год. До сих пор их основными поставщиками были агрокомплексы "Чурилово", производящее на 25 гектарах до 25 тысяч тонн овощей в год, и "Агаповский", где выращивают до 5000 тонн на 8,8 гектара теплиц. В зимний период жителям южноуральских промышленных центров, обеспечивающим основной спрос, не всегда хватало местных огурцов и помидоров. С вводом "Горного", по данным минсельхоза области, площадь теплиц в области увеличится почти вдвое - с 34-х до 59 гектаров, а объем продукции - с 26,1 до 50,2 тысячи тонн в год.

Теперь южноуральцы готовы обеспечивать свежими овощами еще и соседние регионы, причем не только горнозаводскую зону. У компании, построившей комплекс в Усть-Катаве, налажены контакты со всеми федеральными сетями, в первую очередь поставки будут осуществляться в города Свердловской, Тюменской областей и Югру, рассказал директор по маркетингу агрокомплекса "Чурилово" Артем Гельруд. На более удаленные территории не замахиваются: длинное транспортное плечо не повышает потребительские свойства скоропортящейся продукции.

Как рассказали в минсельхозе Челябинской области, в дальнейшем есть планы реализовать в Усть-Катаве еще два инвестиционных проекта: построить комплекс по производству экологических овощных культур в открытом защищенном грунте (легкие теплицы) площадью 50 гектаров и логистический центр специально для переработки сельскохозяйственной продукции площадью 10 тысяч квадратных метров. По сути, будет создан агрокластер, изменится профиль экономики территории.

Соседние регионы готовы потреблять южноуральские овощи, ведь своих, несмотря на увеличение мощностей, недостаточно. Так, в Свердловской области год назад ввели в эксплуатацию вторую очередь тепличного комбината "УГМК-Агро". Сегодня общая площадь теплиц здесь составляет 36 гектаров, в них выращивают 26 тысяч тонн овощей в год.

Новые мощности позволили повысить самообеспеченность региона овощами защищенного грунта до 40 процентов и полностью закрыть потребность в салатно-зеленных культурах, отмечает министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев. Однако 60 процентов овощной продукции ввозится.

Как считают эксперты рынка, для регионов Урала и Сибири уровень самообеспечения желательно повысить процентов до 70, потому что доставка сюда свежих овощей из южных и центральных регионов отражается на их качестве и цене. Близость местных агрокомплексов к потребителям позволяет плодам оставаться на кустах до полного созревания в условиях круглогодичного лета, поэтому продукция имеет натуральный вкус и аромат, утверждают производители. Хотя далеко не все покупатели с таким утверждением согласны. Так или иначе, "доморощенные" овощи попадают в магазины не более чем за 24 часа.

По оценке Минсельхоза РФ, производство тепличных овощей в России в 2018 году увеличилось на 12,3 процента и достигло миллиона тонн, столько же собрано за 9 месяцев 2019-го (результат 2017-го, в свою очередь, превышал показатель предыдущего года почти на четверть). И все же внутренний рынок еще не насыщен, продолжается активное строительство новых объектов. На нынешний год запланирован ввод в эксплуатацию около 230 гектаров теплиц.

Планы инвесторов изменились из-за корректировки господдержки АПК: тепличные проекты больше не получают возмещение части прямых понесенных затрат

На Урале еще до Нового года ожидается заявленный ранее пуск агрокомплекса "Мартыновский", самого большого в Курганской области. Здесь 12,5 гектара теплиц, 320 рабочих мест, годовая мощность составит до 15 тысяч тонн овощей и 200 тысяч штук зеленных культур, сообщил гендиректор сельхозпредприятия Евгений Градобоев. В Зауралье дефицит тепличных овощей оценивают примерно в 70 тысяч тонн, так что "Мартыновский" готов реализовывать свою продукцию в радиусе 500 километров - спрос будет. Общий объем инвестиций в проект - 3,5 миллиарда рублей. Запустить тепличный комплекс изначально планировали к концу 2018 года, однако сроки завершения строительства перенесли.

В Тюменской области комбинат "ТюменьАгро" в этом году тоже планирует "обновку" - ввод в эксплуатацию третьей очереди тепличного комплекса площадью 15 гектаров проектной мощностью 14 тысяч тонн в год. По завершении этого проекта "ТюменьАгро" полностью удовлетворит потребности жителей области и северных автономий в свежих овощах и зелени, плюс еще около 10 процентов продукции можно будет продавать за пределы региона. У компании заключены договоры с федеральными сетями, ведутся поставки в Югру и на Ямал, а также в другие регионы УрФО.

- Мы заинтересованы в развитии проекта и продолжим его поддержку, - заверил побывавший на комбинате тюменский губернатор Александр Моор.

Еще в прошлом году эксперты указывали на хорошие перспективы тепличных комплексов, так как такие проекты - одни из самых высокодоходных в отрасли. Возможно, потому планировалось сдать в эксплуатацию больше объектов, чем случилось по факту. Например, еще в прошлом году было подписано соглашение о строительстве тепличного комплекса в Михайловске, который по объемам намеревался конкурировать с такими производителями, как "Чурилово" и "ТюменьАгро", и занять до половины свердловского рынка. Но этого не случилось.

В значительной степени планы инвесторов претерпели изменения из-за корректировки господдержки АПК: прошлый год стал последним, когда тепличные проекты получали возмещение части прямых понесенных затрат (субсидии CAPEX). Если для подотрасли не возобновят этот вид поддержки и не продлят срок льготного инвестиционного кредитования с восьми до 12 лет, то дальнейшая реализация проектов в тепличном овощеводстве становится для инвесторов более рискованной.