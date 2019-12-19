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Текст:   Татьяна Воробьева 
14:35 19.12.2019

В каких городах России подешевели квартиры в новостройках

Стоимость квартир в новостройках по итогам уходящего года в среднем выросла на 10,1 процента. Однако есть целый список крупных российских городов, где цены снизились. Больше всего, согласно исследованию рынка недвижимости, в Нижневартовске - одном из крупнейших центров нефтяной промышленности.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"В начале года цена "квадрата" составляла в среднем 69 038 рублей, к концу осени - уже 76 030. Повышение коснулось 66 крупных городов из 73, участвующих в исследовании", - сообщает портал Domofond.ru.

Лидером по темпам роста стал Иркутск: с начала года стоимость квадратного метра новой квартиры здесь поднялась на 15,4 процента - с 57 050 до 65 842 рублей. На втором месте - Москва, где жилье выросло в цене на 15 процентов с 214 747 до 247 052 рублей в ноябре. На третьей позиции - Краснодар, где новостройки подорожали на 13,4 процентов с 48 202 до 54 681 рублей за "квадрат".

Фото: iStock
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Пермь, Новокузнецк и Нижний Новгород показали к концу 2019-го рост от 13,4 до 12,4 процента. Тюмень, Тула, Новороссийск и Новосибирск уложились в процент роста от 11,9 до 9,6.

Рост цен аналитики объясняют целым комплексом причин: и традиционным повышением спроса на новые квартиры в начале года, и переходом компаний на эскроу-счета (пока проектное финансирование затронуло только пятую часть строительных проектов, но в следующем году этот фактор будет влиять на рынок еще больше).

В семи крупных городах стоимость "квадрата" в новых домах снизилась. Самое заметное движение вниз в Нижневартовске - на 5,1 процента с 56 154 до 53 300 рублей. Второе с конца место - у Махачкалы: квартиры тут потеряли 3,1 процента за год. На соседней строчке - Саранск, где снижение составило 2,8 процента. Примерно такие же цифры по Нижнему Тагилу - минус 2,1 процента.

Рынок новостроек в Улан-Удэ, Архангельске и Омске просел за год в меньшей степени - от 1,3 до 0,3 процента.

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