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19.12.2019 09:02
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ресурс палеозоя

В Сибири стартует активный поиск нефти в отложениях возрастом 500 миллионов лет
Текст: Анатолий Меньшиков (Тюменская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 286(8044)
Речь о глубоких залежах нефти, образовавшейся в донных морских отложениях, возраст которых от 250 до 540 миллионов лет. Эпоха палеозоя. В его толщи решили "заглянуть" специалисты "Славнефти" и ее дочернего подразделения "Мегионнефтегаз" в надежде найти привлекательные по запасам месторождения, а также подобрать технологические инструменты для рентабельной добычи.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Скважины для добычи палеозойской нефти придется бурить на глубину не менее трех километров. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Скважины для добычи палеозойской нефти придется бурить на глубину не менее трех километров. Фото: Татьяна Андреева/РГ

О палеозойской нефти знают лишь специалисты, и ее не следует путать с нефтью баженовской свиты пород, которые таят в себе, вероятно, многие миллиарды тонн. Бажен несравнимо моложе, соответственно, ближе к поверхности земли, его слой тонок - обычно 20-30 метров, и в его порах, как вода в намоченной губке, находится нефть. Палеозой же измеряется километрами. В этом застывшем океане, неоднородном по структуре, залежи расположены на разных глубинах, начиная с трех километров. Методики их поиска нет. Многие из занесенных на карты месторождений (в Западной Сибири их свыше сотни) открыты случайно, когда бур выходил за пределы слоев юрского периода. Поэтому полной картины нет, по предварительной оценке, запасы палеозойских месторождений Западной Сибири составляют 400 миллионов тонн.

В заявке "Славнефти" сенсации нет, ведь свойства древних нефтесодержащих пластов исследует, ведя одновременно промысел, "Газпром нефть" - в Томской области. Однако сама по себе новость интересная и показательная: пожалуй, впервые в Югре обратили пристальное внимание на палеозой. Прежде, когда на территории ХМАО хватало "поверхностных" запасов, компании не видели смысла вкладывать капиталы в заведомо дорогие и рискованные эксперименты. Но время меняет взгляды и подходы.

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Мегионские нефтяники для опытного бурения в доюрском комплексе выбрали Южно-Островной участок недр, включающий два мелких месторождения и "хвост" третьего в Нижневартовском районе. В относительной близости, в Томской области, находятся эксплуатируемые палеозойские площадки Урмано-Арчинской группы. Хотя история сибирской нефти начинается с эпохальных открытий на севере Тюменской области, справедливости ради напомним: еще 65 лет назад, в 1954-м, в соседнем регионе поисковая партия, пробурив Колпашевскую опорную скважину, наткнулась на залежь доюрского периода. Кстати, в эту условную географическую зону, потенциально насыщенную углеводородами в слоях палеозоя, помимо Нижневартовского района попадает и Уватский, где ведут добычу тюменские нефтяники.

Технологически проще из таких глубин извлекать газ. В конце лета "Газпром нефть" получила лицензию на освоение Ближненовопортовского месторождения на полуострове Ямал. Года через 3-3,5 его запустят. Когда Ближненовопортовское открыли, геологи признались, что обнаружить скопление газа в палеозойских карбонатных отложениях не ожидали. Компания получит ценнейший опыт добычи углеводородов из ямальского палеозоя. И уверена в его перспективности.

Экономика Отрасли Нефть и газ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

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