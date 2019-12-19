В Свердловской области во время охоты один мужчина застрелил другого

Житель Карпинска на охоте случайно выстрелил из ружья и попал в человека. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

Инцидент случился 17 декабря. Мужчины были на охоте, когда один из них выстрелил из охотничьего карабина в сторону другого. Выстрел пришелся по нижним конечностям и вызвал обильную кровопотерю. Пострадавший скончался, несмотря на то, что другие участники охоты пытались его спасти.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.