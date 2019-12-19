Роналду забил гол, выпрыгнув на 71 см, и сравнил себя с Джорданом

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в матче против "Сампдории" забил победный гол ударом головой, когда мяч находился на высоте 2 метра 56 сантиметров.

Итальянские журналисты тут же решили изучить высоту прыжка Роналду. Оказалось, что он сумел подняться над землей на 71 см - результат более чем выдающийся. После матча, который завершился победой "Ювентуса" со счетом 2:1, только ленивый не восторгался португальцем.

Известный тренер Клаудио Раньери сравнил Криштиану со звездами НБА. "Он выглядел, как игрок НБА! Завис в воздухе на полтора часа. Тут нечего сказать, нужно только снять шляпу", - цитирует тренера Sport24.

Еще дальше пошел официальный аккаунт клуба в Twitter.

"Это птица? Это самолет? Нет, это Криштиану!" - написали сотрудники пресс-службы "Ювентуса".

Не остался в стороне и сам Роналду. Теперь он смело представляется всем своим подписчикам в Instagram, сравнивая себя с самим Майклом Джорданом: "CR7 AIR JORDAN!".