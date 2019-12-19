Росавиация уточнила, сколько пассажиров можно перевезти по сниженным тарифам

Авиакомпании "Аэрофлот" и "Сибирь" смогут перевезти более 427 тысяч пассажиров в 2020 году в рамках субсидирования полетов в Симферополь, Калининград и на Дальний Восток. Об этом сообщает Росавиация.

"В настоящее время завершается процедура заключения соглашений между Росавиацией и авиаперевозчиками. В рамках данных соглашений в 2020 году планируется перевезти более 427 тысяч пассажиров. ПАО "Аэрофлот" планирует осуществлять полеты по 19 маршрутам, АО "Авиакомпания "Сибирь" - по 37 маршрутам", - говорится в сообщении.

Субсидии авиакомпаниям из федерального бюджета составят 5,8 млрд руб. Правом на приобретение билета по специальному тарифу могут воспользоваться: россияне в возрасте до 23 лет; женщины в возрасте свыше 55 лет; мужчины в возрасте свыше 60 лет; гражданине, сопровождающие ребенка-инвалида; инвалиды с детства II или III группы; многодетные родители.

Субсидирование воздушных перевозок на Дальний Восток, в Симферополь, Калининград и в обратном направлении будет осуществляться с 1 января по 31 декабря 2020 года. Об условиях продажи билетов по специальному тарифу необходимо уточнять в справочных авиакомпаний (через официальные сайты/кассы).