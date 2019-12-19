Роскачество нашло формальдегид в искусственных елках

Роскачество проверило искусственные елки семи брендов по цене от трех до 11 тысяч рублей как отечественных, так и импортных производителей. Каждую протестировали по 34 показателям.

Основные замечания специалистов связаны с резким запахом, выцветанием под влиянием ультрафиолета и выделением формальдегида с превышением норм.

В результатах исследования говорится, что у всех проверенных елок есть стойкий запах, который свойственен всей продукции из полиэтилена, ПВХ и их сочетаний.

Что касается вредных веществ, ни одна ель не выделяла хлористого винила. Ацетальдегид обнаружен у товаров пяти брендов, но в предельно допустимых значениях. А вот формальдегид в нормах, существенно превышающих нормы, найден при первом замере в пяти елках из семи. Эксперты Роскачества рекомендуют проветривать детали елки на открытом воздухе (скажем, на балконе) и мыть перед сборкой.

У всех протестированных изделий ветви и иголки оказались прочными. Плюс - елки оказались устойчивыми к нескольким циклам сборки и разборки. Некоторые изделия теряют цвет из-за воздействия света - так себя показали елки трех брендов.

Все проверенные образцы относятся к группе средней воспламеняемости. Они оказались или самозатухающими, или с низкой степенью возгорания. Подробности можно прочитать на сайте Роскачества.