Россельхознадзор обеспокоен увеличением случаев обнаружения запрещенных и вредных веществ в рыбе и морепродукции, которая поступает в Россию из Китая. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Речь идет, в том числе, о наличии в морепродуктах тяжелых металлов (мышьяка, ртути и кадмия), а также окситетрациклина, сульфадиазина, нитрофуранов.

При этом в ведомстве отмечают, что количество выявленных нарушений с начала 2019 года в два раза больше, чем за весь 2018 год. В связи с этим представители Россельхознадзора сообщили коллегам из КНР, что в случае сохранения подобной тенденции будут вынуждены ввести временные ограничения на поставки рыбы и морепродуктов из Китая.