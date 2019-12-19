Россия и Украина договорились по газу

"Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности", - сказал глава Минэнерго России Александр Новак (цитата по РИА новости).

По его словам, следующая встреча по газу России и Украины состоится в ближайшее время.

Вице-президент ЕК Марош Шефчович отметил, что удовлетворен результатами переговоров и надеется, что оно будет одобрено в Москве и Киеве.

Со своей стороны, министр энергетики и охраны окружающей среды Украины Алексей Оржель сказал, что "Москва и Киев качественно отработали решение по газу, которое приближает страны к подписанию итогового договора".

По информации от нового оператора ГТС Украины, в субботу намечена встреча с "Газпромом", где будут обсуждаться технические вопросы.