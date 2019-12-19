Россия и Украина договорились по газу

Новости

Уголовное дело о стрельбе на Лубянке передано в центральный аппарат СК РФ 00:19
СК РФ: Среди раненых на Лубянке 4 сотрудника ФСБ и один гражданский 19.12.2019
Россельхознадзор мож­ет ограничить постав­ки рыбы и мор­епродуктов из Китая 19.12.2019
Казнен житель Беларуси, жестоко убивший двух девушек 19.12.2019
Росавиация уточнила, сколько пассажиров можно перевезти по сниженным тарифам 19.12.2019
На Украине пытались похитить $430 тыс. на ремонте моста у Станицы Луганской 19.12.2019
Счетная палата заявила об отсутствии в России "экономики для людей" 19.12.2019
В Род-Айленде в перестрелке убит один человек и двое ранены 19.12.2019
Депутатов Рады будут штрафовать за неперсональное голосование 19.12.2019
Опубликовано видео ликвидации стрелка на Лубянке 19.12.2019
Шарапова выиграла выставочный матч в Абу-Даби 19.12.2019
В Волгограде завели дело по факту избиения родителями шестилетнего сына 19.12.2019
Вышел первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана "Довод" 19.12.2019
Минздрав сообщает о пяти раненых в перестрелке на Лубянке 19.12.2019
В Тбилиси тяжело ранен сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия 19.12.2019
Видео: Сергей Безруков подвел итоги года с помощью песни 19.12.2019
Движение к улице Маросейке в центре Москвы восстановили 19.12.2019
Путин получил доклад о стрельбе на Лубянке 19.12.2019
Ремонт в петербургской больнице имени Боткина начнут в 2021 году 19.12.2019
Фестиваль "Адвент" завершится "Рождественской ораторией" Баха 19.12.2019
В Москве фотовыставка о Валааме продлится до 30 декабря 19.12.2019
На ТВ пройдет премьера документального фильма о Михаиле Боярском 19.12.2019
Россияне пострадали при столкновении яхты и катера в Таиланде 19.12.2019
Кубанский омбудсмен взял под защиту "школу Щетинина" 19.12.2019
Движение на Лубянке перекрыли из-за стрельбы 19.12.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Для оценки качества ремонта дорог запустили мобильное приложение
Для оценки качества ремонта дорог запустили мобильное приложение
Какие профессии появятся в будущем
Какие профессии появятся в будущем
Как вернуть деньги за вывоз мусора и проверить расход на ремонт в подъезде
Как вернуть деньги за вывоз мусора и проверить расход на ремонт в подъезде
19.12.2019 23:24
Рубрика: Экономика

Россия и Украина договорились по газу

Текст: Сергей Тихонов
Россия и Украина достигли принципиального соглашения по газу, сообщает РИА Новости.
Фото: Виталий Грабар/ТАСС
Путин надеется, что Россия договорится с Украиной по газу
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Россия и Украина начали двусторонние консультации по газу

"Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности", - сказал глава Минэнерго России Александр Новак (цитата по РИА новости).

По его словам, следующая встреча по газу России и Украины состоится в ближайшее время.

Вице-президент ЕК Марош Шефчович отметил, что удовлетворен результатами переговоров и надеется, что оно будет одобрено в Москве и Киеве.

Со своей стороны, министр энергетики и охраны окружающей среды Украины Алексей Оржель сказал, что "Москва и Киев качественно отработали решение по газу, которое приближает страны к подписанию итогового договора".

По информации от нового оператора ГТС Украины, в субботу намечена встреча с "Газпромом", где будут обсуждаться технические вопросы.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Переговоры с Украиной по газу

Главное сегодня

Саперы нашли гранату и рюкзак на месте стрельбы на Лубянке
ЕС продлил санкции против России
Россияне пострадали при столкновении яхты и катера в Таиланде
Путин назвал логичной идею о выходном 31 декабря
В Тбилиси тяжело ранен сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия