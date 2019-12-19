Россия и Украина начали двусторонние консультации по газу

Встреча проходит в преддверии трехсторонних переговоров в формате: Россия, Украина, Еврокомиссия. В состав украинской делегации входят министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко и глава нового "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

Немного ранее, российская и украинская делегации провели отдельно друг от друга переговоры с представителями Германии. С российской стороны во встрече с немецкими коллегами участвовали: глава Минэнерго России Александр Новак и руководитель "Газпрома" Алексей Миллер.

Контракт на транзит газа через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года. Предыдущие трехсторонние консультации, прошедшие 28 октября, результата не принесли.

Тема поставок и транзита газа поднималась во время встречи президентов двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже. На ней российский лидер предложил Украине 25% скидку на газ при условии "честной совместной работы".

Заключению нового контракта сильно мешают судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины". Российская сторона неоднократно предлагала аннулировать взаимные претензии и выражала готовность начать прямые поставки газа на Украину по сниженным ценам.