Россия и Украина провели переговоры по транзиту газа

В Берлине прошел очередной раунд переговоров по транзиту газа в Европу между Россией и Украиной. На момент подписания номера в печать они продолжались уже более 6 часов, но о конкретных результатах было ничего не известно. Ход переговоров часто прерывался сторонами для консультаций со своими юристами.

Ранее российская и украинская делегации провели встречи с представителями Германии. С российской стороны в переговорах участвовали глава минэнерго Александр Новак и руководитель "Газпрома" Алексей Миллер. Россия и Украина договорились по газу В состав украинской делегации вошли министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко и глава нового "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон. От ЕС во встречах приняли участие министр экономики Германии Петер Альтмайер и уполномоченный федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георг Граф Вальдерзее. Во время встречи 9 декабря президентов двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже российский лидер предложил Украине 25%-ную скидку на газ. Но заключению нового контракта сильно мешают судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины". Российская сторона неоднократно предлагала аннулировать взаимные претензии и выражала готовность начать прямые поставки газа на Украину по сниженным ценам, но договориться не удалось.