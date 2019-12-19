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19.12.2019 23:30
Рубрика: Экономика

Контракту быть?

Россия и Украина провели переговоры по транзиту газа
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Столичный выпуск № 287(8045)
В Берлине прошел очередной раунд переговоров по транзиту газа в Европу между Россией и Украиной. На момент подписания номера в печать они продолжались уже более 6 часов, но о конкретных результатах было ничего не известно. Ход переговоров часто прерывался сторонами для консультаций со своими юристами.

Ранее российская и украинская делегации провели встречи с представителями Германии. С российской стороны в переговорах участвовали глава минэнерго Александр Новак и руководитель "Газпрома" Алексей Миллер.

Россия и Украина договорились по газу

В состав украинской делегации вошли министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко и глава нового "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

От ЕС во встречах приняли участие министр экономики Германии Петер Альтмайер и уполномоченный федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георг Граф Вальдерзее.

Во время встречи 9 декабря президентов двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже российский лидер предложил Украине 25%-ную скидку на газ. Но заключению нового контракта сильно мешают судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины". Российская сторона неоднократно предлагала аннулировать взаимные претензии и выражала готовность начать прямые поставки газа на Украину по сниженным ценам, но договориться не удалось.

Экономика Отрасли Нефть и газ Переговоры с Украиной по газу

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