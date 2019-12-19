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19.12.2019 19:19
Рубрика: В мире

Россияне пострадали при столкновении яхты и катера в Таиланде

Текст: Константин Волков

В Таиланде скоростной катер с туристами из разных стран, в том числе из России, врезался в яхту под управлением русского капитана. Об этом сообщает издание Bangkok Post.

Столкновение произошло 18 декабря днем. Скоростной катер Choksupasarn с 49 людьми на борту, 45 из которых туристы, столкнулся с дорогой яхтой неподалеку от острова Кох Хай Нок в районе Пхукета.

Фото: iStock
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При столкновении погиб капитан скоростного катера, 12 туристов из России, Эстонии, Пакистана, Великобритании, Ирана и Египта пострадали. Сейчас они находятся в больнице Таланг на Пхукете. Еще один член команды скоростного катера пропал, в настоящее время 12 полицейских ныряльщиков пытаются найти его тело.

Яхта Stella под командованием Александра Горбунова не пострадала.

В мире Юго-Восточная Азия Таиланд

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