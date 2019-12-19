Росстат пересчитал доходы россиян за 2018 год

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) уточнила статистику по реальным доходам населения за 2018 год. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По новым данным, в четвертом квартале прошлого года падение реальных доходов составило 0,8 процента (ранее утверждалось, что падение составило 2 процента). В третьем квартале рост оказался нулевым (ранее - 0,2 процента), во втором квартале рост составил 0,2 процента (вместо 1,1 процента), в первом - 1 процент (вместо 1,4 процента).

О пересмотре доходов вчера сообщило Минэкономразвития. Причина пересмотра - изменение базы сравнения из-за уточнения поквартальных оценок за 2018 год.