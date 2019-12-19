Рынок приготовился к падению доллара до уровня июня 2018 года

До конца этой недели рубль продолжит укрепляться, причем настолько активно, что может отбросить курс доллара на полтора года назад, прогнозирует эксперт "Российской газеты".

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс", специально для "РГ":

- Третий день пара доллар/рубль торгуется вблизи отметки 62,5, что является минимальным с лета прошлого года. Пара евро/рубль - около 69,5, что является минимальным уровнем с марта прошлого года.

Вчера, в среду, торговая активность игроков не превышала обычных значений, волатильность валютных пар была низкой.

Укрепление рубля обусловлено наличием свободной ликвидностью, спросом на инструменты в национальной валюте. Фонды генерируют спрос на ОФЗ, аукцион отвлек около 60 миллиардов рублей. Банки фиксируют увеличение оборотов средств по кредитным и текущим счетам юридических и физических лиц. Другим мощным фактором укрепления рубля стал рост цены на нефть до максимумов с момента атаки дронов на объекты нефтяной промышленности в Саудовской Аравии.

Сегодня, в четверг, в фокусе мало заметных событий, которые могут повлиять на ход торгов. Мы ожидаем, что пара доллар/рубль будет торговаться вблизи 62,5 весь день, а евро - 69,5. Среди важных факторов, которые повлияют на динамику курса - экспирация квартальных фьючерсов и опционов. До вечера валютные пары, скорее всего, будут вблизи указанных значений.

Во второй половине дня в США будут опубликованы данные по обращениям за пособиями и продажам домов. Также состоятся аукционы казначейских бумаг. На политической сцене разыгрывается спектакль под названием "импичмент президента", валютный и фондовый рынки реагируют на это событие гораздо меньше, чем средства массовой информации.

Мы не исключаем укрепления рубля до конца недели. В случае продолжения роста цены на нефть, пара доллар/рубль может подойти к отметке 62. Это вызовет продажи валюты спекулянтами, и дальнейшее движение вниз. Трейдеры насторожены и готовы к укреплению рубля в диапазон 61-62. Последний раз курс доллара падал ниже 62 рублей в начале июня 2018 года (61,8 рубля).