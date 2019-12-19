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19.12.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Рынок приготовился к падению доллара до уровня июня 2018 года

Текст: Георгий Панин
До конца этой недели рубль продолжит укрепляться, причем настолько активно, что может отбросить курс доллара на полтора года назад, прогнозирует эксперт "Российской газеты".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс", специально для "РГ":

- Третий день пара доллар/рубль торгуется вблизи отметки 62,5, что является минимальным с лета прошлого года. Пара евро/рубль - около 69,5, что является минимальным уровнем с марта прошлого года.

Фото: istock
ЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году

Вчера, в среду, торговая активность игроков не превышала обычных значений, волатильность валютных пар была низкой.

Укрепление рубля обусловлено наличием свободной ликвидностью, спросом на инструменты в национальной валюте. Фонды генерируют спрос на ОФЗ, аукцион отвлек около 60 миллиардов рублей. Банки фиксируют увеличение оборотов средств по кредитным и текущим счетам юридических и физических лиц. Другим мощным фактором укрепления рубля стал рост цены на нефть до максимумов с момента атаки дронов на объекты нефтяной промышленности в Саудовской Аравии.

Сегодня, в четверг, в фокусе мало заметных событий, которые могут повлиять на ход торгов. Мы ожидаем, что пара доллар/рубль будет торговаться вблизи 62,5 весь день, а евро - 69,5. Среди важных факторов, которые повлияют на динамику курса - экспирация квартальных фьючерсов и опционов. До вечера валютные пары, скорее всего, будут вблизи указанных значений.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
ЦБ: Ставки по ипотеке могут упасть до 7-8 процентов годовых

Во второй половине дня в США будут опубликованы данные по обращениям за пособиями и продажам домов. Также состоятся аукционы казначейских бумаг. На политической сцене разыгрывается спектакль под названием "импичмент президента", валютный и фондовый рынки реагируют на это событие гораздо меньше, чем средства массовой информации.

Мы не исключаем укрепления рубля до конца недели. В случае продолжения роста цены на нефть, пара доллар/рубль может подойти к отметке 62. Это вызовет продажи валюты спекулянтами, и дальнейшее движение вниз. Трейдеры насторожены и готовы к укреплению рубля в диапазон 61-62. Последний раз курс доллара падал ниже 62 рублей в начале июня 2018 года (61,8 рубля).

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