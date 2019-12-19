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Рубрика: Экономика

Сделка с приправой

Сбербанк и Mail.ru вместе займутся едой и транспортом
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Столичный выпуск № 287(8045)
Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по созданию совместного предприятия (СП) в сфере доставки продуктов питания и готовой еды, такси и каршеринга. Они рассчитывают, что сервисы, которые будут запущены на базе платформы, займут лидирующие позиции на рынке.

О намерении создать общий бизнес банк и интернет-компания объявили в июле 2019 года. Обязывающее соглашение подписали в ноябре. Mail.ru Group внесет в совместное предприятие сервис доставки еды Delivery Club, а Сбербанк 100% платформы для общепита SberFood (ранее FoodPlex). Кроме того, в совместное предприятие войдут доли в DC Daily (вендинговые автоматы с готовой едой), Performance Group (сервис доставки здоровой еды), "Сбермаркет", а также агрегатор такси "Ситимобил" и каршеринг YouDrive.

Сбербанк приобрел 36% в совладельце Mail.ru Group

Управлять СП будет совет директоров. В него войдут по три представителя от Сбербанка и Mail.ru Group, а также один независимый директор.

Интернет-холдинг в совете директоров будут представлять его гендиректор Борис Добродеев, первый замгендиректора Владимир Габриелян и вице-президент Анна Артамонова. Сбербанк - первый зампред правления Лев Хасис, зампред правления Светлана Кирсанова и старший вице-президент Андрей Ванин. Председатель совета директоров будет ежегодно меняться: первым должность займет Борис Добродеев.

Новая стратегия развития Сбербанка предполагает, что он превратится в универсальную технологическую компанию - конкурента Google, Apple, Facebook, Amazon и при этом останется "лучшим банком для своих клиентов". По словам главы Сбербанка Германа Грефа, банки плачут по поводу того, что в Силиконовой долине едят их завтрак каждый день. "Мы не хотим присоединяться к плачущим по этому поводу, мы хотим есть завтрак тех, кто ест завтрак других банков. И это наша ключевая амбиция", - пояснял он.

В августе 2019 года банк стал владельцем 46,5 процента акций Rambler Group. В периметр сделки вошли онлайн-кинотеатр Оkkо, более 30 популярных ресурсов Рунета, в числе которых Lenta.ru, Gazeta.ru, Afisha.ru, Championat.com, Rambler.ru, LiveJournal.com, сервис "Рамблер.Касса", кинотеатр "Художественный".

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