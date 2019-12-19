Сборная России получит эксклюзивную форму перед чемпионатом Европы-2020. Об этом журналистам рассказал президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

Напомним, первый вариант новой формы, презентованный в начале ноября, был признан неудачным.

Переговоры по внесению изменений в новую форму на данный момент практически завершены, - сказал Дюков. - Будет произведена замена ткани, также будет заменен крой формы, она станет более спортивной.

Более того, по словам Дюкова, технический спонсор РФС принял решение перевести сборную России в категорию класса "А". Для национальных команд из этой категории вроде Германии, Испании, Бельгии экипировка разрабатывается индивидуально. "На Евро-2020 у нас уже будет скорректированная форма", - подчеркнул президент РФС.