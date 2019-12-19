Счетная палата заявила об отсутствии в России "экономики для людей"

"Неэффективная система управления - основная проблема при реализации нацпроектов". Такое мнение высказала заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова на конференции, посвященной реализации нацпроектов.
Как сообщает пресс-служба Счетной палаты, Изотова напомнила, что палата каждый месяц мониторит реализацию достижения национальных целей развития и национальных проектов. Но пока большинство системных проблем нацпроектов, выявленных еще в конце 2018 года не решены. Почему?
Главный тормоз - громоздкая система управления нацпроектами, когда происходит дублирование функций разных ведомств. Федеральные и региональные органы исполнительной власти никак не могут найти общий язык. Целевые показатели устанавливались без учета реальных возможностей субъектов.
Также среди проблем Изотова назвала то, что информация агрегируется в ручном виде, поступает с запозданием и сложна для анализа и мониторинга. Это затрудняет принятие решений по корректировке и минимизации рисков в реализации национальных проектов. Освоение средств происходит недостаточными темпами. По состоянию на 1 декабря 2019 года уровень исполнения расходов федерального бюджета на национальные проекты составил 71,4%.
"Показатели зачастую имеют мало отношения к жизни граждан. Пока вместо экономики для людей мы строим экономику показателей", - подчеркнула Изотова.
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