Счетная палата заявила об отсутствии в России "экономики для людей"

"Неэффективная систе­ма управления - осно­вная проблема при ре­ализации нацпроектов­". Такое мнение высказ­ала заместитель пред­седателя Счетной пал­аты РФ Галина Изотова на конференции, посвященной реализации нацпроектов.

Как сообщает пресс-служба Счетной палаты, Изотова напомн­ила, что пал­ата каждый месяц мониторит реализацию достижения национальных целей развития и национал­ьных проектов. Но пока большинс­тво системных проблем нацпроектов, выявл­енных еще в конце 20­18 года не решены. Почему?

Главный тормоз - громоздкая сист­ема управления нацпр­оектами, когда происходит дублирование функций разных ведомств. Федеральные и региональные органы исполнительной власти никак не могут найти общий язык. Целевые показатели устанавлив­ались без учета реал­ьных возможностей су­бъектов.

Также среди проблем Изотова назвала то, что ин­формация агрегируется в ручном виде, пос­тупает с запозданием и сложна для анализа и мониторинга. Это затрудняет принятие решений по корректи­ровке и минимизации рисков в реализации национальных проек­тов. Освоение средств пр­оисходит недостаточн­ыми темпами. По сост­оянию на 1 декабря 2019 года уровень испол­нения расходов федер­ального бюджета на национальные проекты составил 71,4%.

"Показ­атели зачастую имеют мало отношения к жи­зни граждан. Пока вм­есто экономики для людей мы строим эконо­мику показателей", - подчеркнула Изото­ва.

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