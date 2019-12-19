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19.12.2019 23:50
Рубрика: Спорт

Марии все по плечу

Шарапова выиграла выставочный матч в Абу-Даби
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 287(8045)
Экс-первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров "Большого шлема" Мария Шарапова, которая в этом сезоне толком не выступала из-за травмы плеча, порадовала болельщиков своим появлением на корте. Российская теннисистка приняла участие в выставочном матче в Абу-Даби.
Судить о форме Марии Шараповой по одному матчу сложно. Надеемся, что у нее будут победы и на официальных турнирах. Фото: REUTERS Судить о форме Марии Шараповой по одному матчу сложно. Надеемся, что у нее будут победы и на официальных турнирах. Фото: REUTERS
Судить о форме Марии Шараповой по одному матчу сложно. Надеемся, что у нее будут победы и на официальных турнирах. Фото: REUTERS

Шарапова обыграла Айлу Томлянович, перешедшую под флаг Австралии, со счетом 6:4, 7:5.

Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
Объявит ли Шарапова о завершении карьеры

В 2019 году 32-летняя Мария провела всего восемь турниров. Она сыграла 15 матчей, восемь из которых завершила в свою пользу. Ее лучший результат - четвертый круг на Открытом чемпионате Австралии. Сейчас Шарапова занимает 131-е место в рейтинге WTA. Но, несмотря на постоянные разговоры о том, что пора бы ей завершать карьеру, продолжает выкладывать фото и видео со своих тренировок. А наравне с пространными высказываниями о том, что теперь ее жизнь не ограничивается спортом, заявляет, что ее цель - хорошо подготовиться к следующему сезону. Это прямая речь Шараповой после снятия с турнира в Линце в октябре. Пресс-служба турнира в Абу-Даби приводит похожие слова:

Мария Шарапова не собирается завершать карьеру. Она с нетерпением ждет начала нового сезона

- С нетерпением жду поездки в Австралию, чтобы понять, в какой форме я нахожусь и как мой организм будет реагировать на нагрузки, - отметила Мария. - В минувшем сезоне я играла совсем мало. Я тренировалась, но постоянно возникали проблемы. Посмотрим, как все сложится в этот раз.

Между тем мужской турнир в Абу-Даби получился более представительным, так что соревнования начались с четвертьфиналов. В одном матче проиграл Андрей Рублев. Он всего за 1 час 8 минут уступил греку Стефаносу Циципасу (6:3, 6:4). В другом - победу одержал Карен Хачанов, который взял верх над Хена Чхун из Южной Кореи - 7:6(7:4), 6:4.

Фото: AP Photo/Christophe Ena
Шарапова снялась в сериале с Энистон и Уизерспун

Напомним, что Чхун выстрелил на молодежном Итоговом чемпионате в 2017 году, обыграв в финале Рублева. Но потом его замучили травмы, и сейчас он даже не входит в первую сотню рейтинга ATP (128). Зато соперник по полуфиналу у Хачанова игрок совсем другого уровня - первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль. "Поединки с Рафой никогда не бывает легкими, - отметил Карен. - Он великий чемпион, я его уважаю. Надеюсь, мы покажем интересный теннис".

Спорт Теннис Игроки Мария Шарапова

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