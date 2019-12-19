Шотландия попросила Лондон о втором референдуме о независимости

Первый министр Шотландии Никола Стерджен официально запросила у Лондона право на проведение референдума о независимости в регионе, сообщает ТАСС.

Шотландская национальная партия успешно выступила на парламентских выборах 12 декабря, получив 47 из 59 мест Шотландии в Вестминстере. В этой связи Стерджен заявила, что "получила обновленный усиленный мандат на проведение нового голосованная за независимость", пишет газета The Guardian. По ее словам, премьер Борис Джонсон обладает мандатом вывести Великобританию из Евросоюза, но у него категорически нет мандата для вывода Шотландии из ЕС. На референдуме 2016 года шотландцы проголосовали против Brexit.

Референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. Тогда 55 процентов респондентов высказались за сохранение союза с Лондоном. Однако большинство шотландцев не хотят выхода из ЕС. По оценкам экспертов, крупнейшие региональные производители виски опасаются потери европейского рынка. Этой ситуацией воспользовалась правящая ШНП (Шотландская национальная партия), которая намерена провести новый референдум о независимости до окончания полномочий нынешнего созыва шотландского парламента в 2021 году.