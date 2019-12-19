19 декабря Следственный комитет РФ сообщил, что задержал четверых метрологов филиалов "Газпром межрегионгаз Ставрополь".

Как объяснили корреспонденту "РГ", по версии следствия, эти люди вносили изменения в узлы учета приборов промышленных предприятий, чтобы в них не фиксировались данные о природном газе, который похитило преступное сообщество семьи Арашуковых.

В СК говорят, что задержанными оказались инженеры-метрологи филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минераловодском районе Юрий Акулич и Игорь Дубинин, Ренат Загиров и Сергей Шосткин, работавшие в ставропольском филиале "Газпром межрегионгаз Ставрополь". Эти люди, говорят в СК, действовали под руководством обвиняемых Гузера Хашукаева, Алана Кятова, Игоря Травинова и Руслана Агоева. Статус у задержанных - подозреваемые, и их уже привезли в Москву, где суд заключил под стражу Юрия Акулича. О Дубинине, Загирове, Шосткине следователи также будут ходатайствовать об аресте, уточнили в СК.

Следователи уже получили сведения о промышленных потребителях Ставропольского края, которым похищенный газ поставлялся в обход приборов учета.

Рауфа Арашукова задержали 30 января 2019 года. В середине октября Мосгорсуд оставил экс-сенатора в СИЗО как минимум до 30 декабря.