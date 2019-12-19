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19.12.2019 23:10
Рубрика: Экономика

"Скорая помощь" готова помочь 365 дней в году

Текст: Ирина Штерман (Иркутск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 287(8045)
Для врачей "Скорой помощи" ни в выходные, ни в праздники ничего не меняется - служба работает в круглосуточном режиме 365 дней в году. И новогодняя ночь для дежурных бригад почти такая же, как и любая другая. "В чем-то попроще, в чем-то посложнее", - смеются врачи.
Дед Мороз с аптечкой 31 декабря ожидает бытовых травм, а 1 января - алкогольных интоксикаций и отравлений. Фото: Олег Укладов / "Комсомольская правда" Дед Мороз с аптечкой 31 декабря ожидает бытовых травм, а 1 января - алкогольных интоксикаций и отравлений. Фото: Олег Укладов / "Комсомольская правда"
Дед Мороз с аптечкой 31 декабря ожидает бытовых травм, а 1 января - алкогольных интоксикаций и отравлений. Фото: Олег Укладов / "Комсомольская правда"

Проще с движением: дороги в это время абсолютно свободны, значит, доехать до пациента удается скорее. По той же причине почти нет вызовов на ДТП (их на "Скорой" считают тяжелыми).

Новогодняя ночь для дежурных бригад почти такая же, как и любая другая, только пробок на дорогах меньше
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Сложнее со всем остальным: люди, настроенные праздновать, игнорируют тревожные сигналы организма, и если уж звонят в неотложку, значит, стало совсем худо. По этой причине там, где есть возможность, в новогоднюю ночь просят подежурить реаниматологов. "31 декабря в основном бытовые травмы и сосудистые катастрофы (инфаркты и инсульты. - Прим. ред.), 1-2 января - алкогольные интоксикации, отравления и обострения хронических заболеваний ЖКТ", - констатируют работники "Скорой".

По словам медиков, скорее всего, за работу в те часы, когда вся страна встречает Новый год, они получат столько же, сколько и за обычную смену.

84 процента россиян хотели бы отработать субботу 28 декабря, чтобы отдыхать 31 декабря, по данным портала Superjob

- У нас работа сменная, - объяснила представитель Общероссийского профсоюза работников здравоохранения "Действие", фельдшер скорой помощи Татьяна Шульга. - И работа в выходной день оплачивается точно так же, как и в любой другой. А вот за работу в праздничные дни есть повышающий коэффициент. Раньше мы знали: вышел в праздник - получишь двойной тариф, но теперь с этой сложной системой начислений и изменением размера стимулирующих выплат без объяснения причин ничего нельзя сказать наверняка.

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