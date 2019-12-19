"Скорая помощь" готова помочь 365 дней в году

Проще с движением: дороги в это время абсолютно свободны, значит, доехать до пациента удается скорее. По той же причине почти нет вызовов на ДТП (их на "Скорой" считают тяжелыми).
Сложнее со всем остальным: люди, настроенные праздновать, игнорируют тревожные сигналы организма, и если уж звонят в неотложку, значит, стало совсем худо. По этой причине там, где есть возможность, в новогоднюю ночь просят подежурить реаниматологов. "31 декабря в основном бытовые травмы и сосудистые катастрофы (инфаркты и инсульты. - Прим. ред.), 1-2 января - алкогольные интоксикации, отравления и обострения хронических заболеваний ЖКТ", - констатируют работники "Скорой".
По словам медиков, скорее всего, за работу в те часы, когда вся страна встречает Новый год, они получат столько же, сколько и за обычную смену.
- У нас работа сменная, - объяснила представитель Общероссийского профсоюза работников здравоохранения "Действие", фельдшер скорой помощи Татьяна Шульга. - И работа в выходной день оплачивается точно так же, как и в любой другой. А вот за работу в праздничные дни есть повышающий коэффициент. Раньше мы знали: вышел в праздник - получишь двойной тариф, но теперь с этой сложной системой начислений и изменением размера стимулирующих выплат без объяснения причин ничего нельзя сказать наверняка.