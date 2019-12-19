Экс-агент ЦРУ и Агентства нацбезопасности США Эдвард Сноуден может остаться без гонораров за свою книгу - вышедшую в этом году автобиографию "Личное дело". Окружной суд города Алегзандрии (штат Вирджиния) удовлетворил иск минюста, потребовавшего от издателей передать правительству все вырученные за нее средства.

Претензия властей к Сноудену, против которого в США возбуждено уголовное дело по обвинению в разглашении гостайны, состоит в том, что перед публикацией он не отправил текст на предварительное согласование в ЦРУ. И якобы тем самым нарушил условия "договора о неразглашении" с разведуправлением, хотя 36-летний Сноуден уже и так с ним не сотрудничает. Между тем в соответствии с этими соглашениями он обязан был утвердить в ведомстве "любые пассажи, затрагивающие чувствительную информацию, которая проходит под грифом секретности", отмечает The Washington Post. Адвокаты бывшего агента, который стал известен на весь мир в 2013 году, после того как передал в СМИ документальную информацию о программе массовой слежки американских спецслужб, считают обвинения абсурдными. Согласно логике стороны защиты, договор заочно нарушили именно власти США, которые сразу дали понять, что от них не стоит ждать положительной рецензии на книгу. Тем более что ее автору грозит на родине до 30 лет тюрьмы и даже, возможно, смертная казнь. "Было бы наивно думать, что правительство могло дать ей "зеленый свет", - отметил один из адвокатов Сноудена Макс Кауфманн. При этом добиваться изъятия бестселлера из продажи минюст не собирается.