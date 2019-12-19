Новости

Косачев: Процедура импичмента Трампа стала самоцелью для демократов 04:51
В 2019 году МЧС РФ доставило в Донбасс более пяти тысяч тонн гумпомощи 04:39
В Хабаровском крае "заминировали" более 40 детских садов 04:14
ВОЗ: В 2020 году число курящих мужчин снизится на два миллиона 04:03
Туристы исключили Венецию из списка поездок на Новый год 03:55
Вооруженный мужчина атаковал детский сад в Мексике 03:51
Глава Якутии объявил 31 декабря выходным днем 03:45
Около 780 сирийских беженцев вернулись на родину за сутки 03:35
США отметили усиление сотрудничества России и КНР в Арктике 03:19
Неизвестный проник на территорию резиденции Трампа в штате Флорида 03:15
В конгрессе США поддержали выделение Киеву 700 миллионов долларов 02:34
Елизавета II выступит с тронной речью на новой сессии парламента 02:29
Глава МИД Венесуэлы назвал ордер на арест Моралеса страхом Боливии 02:14
Восемь человек умерли от свиного гриппа в Йемене 02:05
Режим ЧС введен в австралийском штате Новый Южный Уэльс 01:49
Для американцев теракты и киберугрозы страшнее конфликта с Китаем и РФ 01:38
Почти 50 человек пострадали в ходе столкновений в Барселоне 01:30
ГА ООН призвала США устранить визовые проблемы дипломатов РФ 01:06
В городах США объявлена масштабная операция по борьбе с преступностью 01:01
Трамп обвинил демократов в "нападении на США" 18.12.2019
Грызлов: Киев не стал обсуждать отвод войска по линии соприкосновения 18.12.2019
"Ливерпуль" вышел в финал клубного чемпионата мира 18.12.2019
В Сирии около 100 боевиков на танках напали на правительственные силы 18.12.2019
Контактная группа не пришла к реализации решений "нормандской четверки" 18.12.2019
Спикер палаты представителей обвинила Трампа в нарушении конституции 18.12.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
Какие новые профессии появятся в будущем
Какие новые профессии появятся в будущем
Для оценки качества ремонта дорог запустили мобильное приложение
Для оценки качества ремонта дорог запустили мобильное приложение
19.12.2019 03:19
Рубрика: В мире

США отметили усиление сотрудничества России и КНР в Арктике

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Соединенные Штаты отмечают усилившееся сотрудничество в Арктике России и Китая, о чем в среду на встрече с журналистами заявил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго.

Фото: iStock
Посол РФ в США призвал к взаимному сотрудничеству в Арктике

По его словам, полярная шапка отступает, открывая новые возможности для торговли и туризма, регион становится все более активным, а Москва и Пекин наращивают здесь сотрудничество. Фогго при этом отметил, что США считают Северный морской путь транзитным коридором, на котором "должна быть свобода судоходства", пишет ТАСС.

Адмирал также напомнил, что Вашингтон рассматривает нынешнюю ситуацию в мире как соперничество трех великих держав: США с Россией и Китаем. Поэтому Пентагон стремится усилить свой флот, в том числе количественно. Больший приоритет отдается Китаю и деятельности в Западно-Тихоокеанском регионе, отметил Фогго, подчеркнув, что есть и серьезная заинтересованность в Арктике, "интерес в том, чтобы ситуация оставалась спокойной".

Напомним, в марте этого года правительство России ввело новые правила прохода иностранных военных кораблей по Северному морскому пути. Теперь они обязаны уведомить РФ о своих планах за 45 суток, а также допустить на борт российских лоцманов. В случае несоблюдения требований, кораблям может быть отказано в проходе.

Желаемое за действительное: в США недооценили оборону РФ в Арктике
В мире США В мире Восточная Азия Китай Россия и США

Главное сегодня

В России появятся новые механизмы расселения аварийного жилья
ГА ООН приняла российскую резолюцию против героизации нацизма
Комитет Сената США одобрил новые санкции против России
Граждане Украины смогут ездить в Россию по загранпаспорту
Росавтодор принял железнодорожную часть Крымского моста