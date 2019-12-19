США отметили усиление сотрудничества России и КНР в Арктике

Соединенные Штаты отмечают усилившееся сотрудничество в Арктике России и Китая, о чем в среду на встрече с журналистами заявил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго.

По его словам, полярная шапка отступает, открывая новые возможности для торговли и туризма, регион становится все более активным, а Москва и Пекин наращивают здесь сотрудничество. Фогго при этом отметил, что США считают Северный морской путь транзитным коридором, на котором "должна быть свобода судоходства", пишет ТАСС.

Адмирал также напомнил, что Вашингтон рассматривает нынешнюю ситуацию в мире как соперничество трех великих держав: США с Россией и Китаем. Поэтому Пентагон стремится усилить свой флот, в том числе количественно. Больший приоритет отдается Китаю и деятельности в Западно-Тихоокеанском регионе, отметил Фогго, подчеркнув, что есть и серьезная заинтересованность в Арктике, "интерес в том, чтобы ситуация оставалась спокойной".

Напомним, в марте этого года правительство России ввело новые правила прохода иностранных военных кораблей по Северному морскому пути. Теперь они обязаны уведомить РФ о своих планах за 45 суток, а также допустить на борт российских лоцманов. В случае несоблюдения требований, кораблям может быть отказано в проходе.