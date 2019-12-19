Стало известно, сколько Украина потеряет от прекращения транзита газа

Украина в случае прекращения транзита российского газа может потерять до 2 процентов ВВП. Об этом заявил депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Сергей Левочкин. Информацию он озвучил в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, потери от транзита могут составить более трех миллиардов долларов в год, учитывая, что общий ВВП Украины порядка 154 миллиардов долларов.

Также он назвал остановку транзита газа "абсолютным политическим нонсенсом" и выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский сможет договориться о продлении перекачки.

Как отметил Левочкин, с 2014 года Украина заработала на транзите российского газа 14 миллиардов долларов. "Мы не можем лишиться такого источника доходов, Украина - страна со слабой экономикой", - подчеркнул депутат Рады.