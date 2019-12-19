Ставки по ипотеке не снизятся до уровня, запланированного в нацпроекте

Ряд показателей нацпроекта "Жилье и городская среда" вряд ли будет достигнут до конца нынешнего года. Об этом сказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на коллегии министерства.

Есть риск недостижения показателя по вводу жилья. По плану должно быть введено 88 миллионов квадратных метров, по прогнозам к концу года будет введено лишь 77 миллионов "квадратов". Вместе с тем, по данным Росстата, объемы ввода жилья в этом году выше, чем годом ранее, на 9,1%.

Не удается пока добиться и запланированного снижения процента по ипотечным кредитам. По плану среднегодовая ставка должна быть равной 8,9%, тогда как по прогнозам Минстроя к концу года она не опустится ниже 10,1%.

При этом, как уточнил гендиректор Дом.рф Александр Плутник, к концу года ставка выдачи в банках будет равна 8,9%, но такого среднегодового показателя не будет. "В начале года был рост ставок и банки выдавали по июль ипотечные кредиты по ставке выше 10%", - объяснил он.

"Сегодня строительная отрасль проходит непростую реформу, адаптируется к новой системе проектного финансирования. И один из факторов, который вызывает серьезные опасения - то, что застройщики меньше стали обращаться за разрешениями на строительство по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет, - отметил Якушев. - Поэтому мы прекрасно понимаем, что через 2 года можем получить не те показатели по вводу жилья". По его словам, сейчас Минстрой проводит прогнозные расчеты и работает с регионами, чтобы снизить вероятность такой ситуации.

Председатель Общественного совета при Минстрое Сергей Степашин отметил, что платежеспособный спрос на ипотеку постепенно исчерпывается. И без существенного увеличения доходов населения даже снижение ставки по ипотеке не поможет росту спроса на нее. Он предложил подумать о развитии других форм решения жилищной проблемы семей с невысокими доходами. "Еще в 2014-2015 годах была сформирована законодательная база для развития сегмента некоммерческого найма жилья, - сказал он. - Люди с невысокими доходами могли бы получать доступное жилье на длительный срок. Но создание этого требует на первом этапе затрат со стороны бюджетов".

Второй вариант - развитие жилищно-строительных кооперативов. "Опыт программы Дом.рф показывает возможность снижения затрат процентов на 30, - сказал Степашин. - Но масштабы этих программ пока невелики. А деятельность ЖСК за рамками этой программы была практически запрещена в ходе реформы долевого строительства".

Кроме того, по мнению общественного совета, нужно развивать программы реновации жилья во всех регионах России, исключить избыточный контроль над застройщиками, перешедшими на использование счетов эскроу, а также ввести процедуру финансового оздоровления застройщиков.