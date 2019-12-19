Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
20:34 19.12.2019

Ставки по ипотеке не снизятся до уровня, запланированного в нацпроекте

Ряд показателей нацпроекта "Жилье и городская среда" вряд ли будет достигнут до конца нынешнего года. Об этом сказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на коллегии министерства.
Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

Есть риск недостижения показателя по вводу жилья. По плану должно быть введено 88 миллионов квадратных метров, по прогнозам к концу года будет введено лишь 77 миллионов "квадратов". Вместе с тем, по данным Росстата, объемы ввода жилья в этом году выше, чем годом ранее, на 9,1%.

Фото: iStock
Маткапитал будут перечислять на ипотеку в два раза быстрее

Не удается пока добиться и запланированного снижения процента по ипотечным кредитам. По плану среднегодовая ставка должна быть равной 8,9%, тогда как по прогнозам Минстроя к концу года она не опустится ниже 10,1%.

При этом, как уточнил гендиректор Дом.рф Александр Плутник, к концу года ставка выдачи в банках будет равна 8,9%, но такого среднегодового показателя не будет. "В начале года был рост ставок и банки выдавали по июль ипотечные кредиты по ставке выше 10%", - объяснил он.

"Сегодня строительная отрасль проходит непростую реформу, адаптируется к новой системе проектного финансирования. И один из факторов, который вызывает серьезные опасения - то, что застройщики меньше стали обращаться за разрешениями на строительство по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет, - отметил Якушев. - Поэтому мы прекрасно понимаем, что через 2 года можем получить не те показатели по вводу жилья". По его словам, сейчас Минстрой проводит прогнозные расчеты и работает с регионами, чтобы снизить вероятность такой ситуации.

Председатель Общественного совета при Минстрое Сергей Степашин отметил, что платежеспособный спрос на ипотеку постепенно исчерпывается. И без существенного увеличения доходов населения даже снижение ставки по ипотеке не поможет росту спроса на нее. Он предложил подумать о развитии других форм решения жилищной проблемы семей с невысокими доходами. "Еще в 2014-2015 годах была сформирована законодательная база для развития сегмента некоммерческого найма жилья, - сказал он. - Люди с невысокими доходами могли бы получать доступное жилье на длительный срок. Но создание этого требует на первом этапе затрат со стороны бюджетов".

Фото: iStock
Заемщики смогут быстрее оформить залог по ипотеке

Второй вариант - развитие жилищно-строительных кооперативов. "Опыт программы Дом.рф показывает возможность снижения затрат процентов на 30, - сказал Степашин. - Но масштабы этих программ пока невелики. А деятельность ЖСК за рамками этой программы была практически запрещена в ходе реформы долевого строительства".

Кроме того, по мнению общественного совета, нужно развивать программы реновации жилья во всех регионах России, исключить избыточный контроль над застройщиками, перешедшими на использование счетов эскроу, а также ввести процедуру финансового оздоровления застройщиков.

Сейчас читают

ЖКХ
18.12.2019

Метод "альтернативной котельной" увеличил инвестиции в теплоснабжение

Метод "альтернативной котельной" увеличил инвестиции в теплоснабжение

Увеличение инвестиций в теплоснабжение при незначительном повышении платы для населения - к таким результатам приводит внедрение новой модели рынка тепла. Об этом заявили участники круглого стола в Госдуме

ЖКХ
18.12.2019

Как вернуть деньги за вывоз мусора и проверить расход на ремонт в подъезде

Как вернуть деньги за вывоз мусора и проверить расход на ремонт в подъезде

Во многих регионах тарифы на мусор удалось снизить, и эта работа продолжится. Об этом на "горячей линии" в "РГ" рассказали исполнительный директор НП "ЖКХ "Контроль" Светлана Разворотнева и начальник управления регулирования в сфере ЖКХ ФАС Алексей Матюхин

Жилая недвижимость
18.12.2019

Госдума приняла закон о расселении аварийного жилья

Госдума приняла закон о расселении аварийного жилья

Депутаты Госдумы приняли закон о расселении аварийного жилья. Он подразумевает привлечение средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, который сможет выдать льготную ипотеку, осуществлять дополнительные соцвыплаты