Федеральный закон от 16 декабря 2019 г. N 436-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования"

Принят Государственной Думой 3 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 11 декабря 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 1 апреля 1996 года N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 14, ст. 1401; 2001, N 44, ст. 4149; 2003, N 1, ст. 13; 2005, N 19, ст. 1755; 2007, N 30, ст. 3754; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3616; 2009, N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6417, 6454; 2010, N 31, ст. 4196; N 49, ст. 6409; N 50, ст. 6597; 2011, N 29, ст. 4291; N 45, ст. 6335; N 49, ст. 7037, 7057, 7061; 2012, N 50, ст. 6965, 6966; 2013, N 14, ст. 1668; N 49, ст. 6352; N 52, ст. 6986; 2014, N 11, ст. 1098; N 26, ст. 3394; N 30, ст. 4217; N 45, ст. 6155; N 49, ст. 6915; 2016, N 1, ст. 5; N 18, ст. 2512; N 27, ст. 4183; 2017, N 1, ст. 12; 2018, N 27, ст. 3947; N 31, ст. 4857, 4858; 2019, N 14, ст. 1461) следующие изменения:

1) преамбулу после слов "в системе обязательного пенсионного страхования," дополнить словами "учета сведений о трудовой деятельности,";

2) в статье 1:

а) абзац третий после слов "в системе обязательного пенсионного страхования," дополнить словами "учета сведений о трудовой деятельности,";

б) абзац седьмой после слов "в системе обязательного пенсионного страхования," дополнить словами "сведений о трудовой деятельности для обеспечения возможности использования данных сведений при его трудоустройстве, а также в целях";

в) дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:

"раздел "Сведения о трудовой деятельности" - раздел индивидуального лицевого счета, в котором содержатся сведения о трудовой деятельности и трудовом стаже зарегистрированного лица, его приеме на работу, переводах на другую постоянную работу и об увольнении. В целях настоящего Федерального закона в части формирования сведений о трудовой деятельности под трудовой деятельностью понимаются периоды работы по трудовому договору, периоды замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной гражданской и муниципальной службы, а также в отношении отдельных категорий зарегистрированных лиц иные периоды профессиональной служебной деятельности;";

г) абзацы одиннадцатый - пятнадцатый считать соответственно абзацами двенадцатым - шестнадцатым;

3) в статье 3:

а) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:

"учет сведений о трудовой деятельности для использования данных сведений зарегистрированными лицами при трудоустройстве, а также в целях предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций;";

б) абзацы пятый - десятый считать соответственно абзацами шестым - одиннадцатым;

4) в статье 6:

а) в пункте 12 слово "(разделов)" заменить словами ", а также раздела "Сведения о трудовой деятельности";

б) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. В разделе "Сведения о трудовой деятельности" указываются:

1) место работы:

наименование страхователя, сведения об изменении наименования страхователя, основание изменения его наименования (реквизиты приказов (распоряжений), иных решений или документов, подтверждающих изменение наименования страхователя);

регистрационный номер страхователя;

2) сведения о выполняемой работе и периодах работы:

сведения о приеме на работу с указанием (при наличии) структурного подразделения страхователя, в которое принят работник;

трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы);

сведения о переводах на другую постоянную работу;

сведения об увольнении, основаниях и о причинах прекращения трудовых отношений;

реквизиты приказов (распоряжений), иных решений или документов, подтверждающих оформление трудовых отношений;

3) информация о подаче зарегистрированным лицом заявления о продолжении ведения страхователем трудовой книжки в соответствии со статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации либо о предоставлении страхователем ему сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 661 Трудового кодекса Российской Федерации.";

5) абзац третий пункта 2 статьи 8 дополнить предложением следующего содержания: "Сведения о трудовой деятельности представляются страхователем в соответствии с пунктами 24 - 26 статьи 11 настоящего Федерального закона.";

6) в абзаце седьмом пункта 2 статьи 9 слова "одновременно с заявлением о снятии его с регистрационного учета в качестве страхователя" заменить словами "не позднее дня прекращения статуса адвоката, полномочий нотариуса";

7) в статье 11:

а) пункт 1 после цифр "2 - 22" дополнить словами "и 24";

б) дополнить пунктами 24 - 26 следующего содержания:

"24. Страхователь представляет о работающих у него зарегистрированных лицах в случаях приема на работу, переводов на другую постоянную работу и увольнения, подачи зарегистрированными лицами заявлений о продолжении ведения страхователем трудовых книжек в соответствии со статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации либо о предоставлении страхователем зарегистрированным лицам сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 661 Трудового кодекса Российской Федерации следующие сведения:

1) страховой номер индивидуального лицевого счета;

2) фамилию, имя, отчество;

3) сведения о трудовой деятельности, предусмотренные пунктом 21 статьи 6 настоящего Федерального закона.

25. Указанные в пункте 24 настоящей статьи сведения представляются:

1) с 1 января 2020 года - не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором имели место случаи, указанные в пункте 24 настоящей статьи. При представлении указанных сведений впервые в отношении зарегистрированного лица страхователь одновременно представляет сведения о его трудовой деятельности по состоянию на 1 января 2020 года у данного страхователя.

При отсутствии у зарегистрированного лица случаев, указанных в пункте 24 настоящей статьи, сведения о трудовой деятельности по состоянию на 1 января 2020 года у данного страхователя на такое зарегистрированное лицо представляются не позднее 15 февраля 2021 года;

2) с 1 января 2021 года:

в случаях перевода на другую постоянную работу, подачи зарегистрированным лицом заявления о продолжении ведения страхователем трудовой книжки в соответствии со статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации либо о предоставлении страхователем ему сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 661 Трудового кодекса Российской Федерации - не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором имели место перевод на другую постоянную работу или подача соответствующего заявления;

в случаях приема на работу и увольнения зарегистрированного лица - не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа (распоряжения), иных решений или документов, подтверждающих оформление трудовых отношений.

26. Страхователь в случае, если численность работающих у него зарегистрированных лиц за предшествующий отчетный период - месяц составляет 25 и более лиц, представляет указанные в пункте 24 настоящей статьи сведения в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи". В таком же порядке сведения могут представляться страхователем, численность работающих зарегистрированных лиц у которого за предшествующий отчетный период - месяц составляет менее 25 лиц.

Формирование сведений о трудовой деятельности в форме электронного документа осуществляется страхователем с использованием программно-технических средств, применяемых им для автоматизации своей деятельности, или с использованием электронного сервиса, предоставленного на безвозмездной основе Пенсионным фондом Российской Федерации.

Особенности представления сведений о трудовой деятельности государственными органами в отношении отдельных категорий зарегистрированных лиц устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, иными федеральными государственными органами и Пенсионным фондом Российской Федерации.

Сведения о трудовой деятельности, составляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации государственную тайну, и документы, содержащие такие сведения, представлению в органы Пенсионного фонда Российской Федерации не подлежат.";

в) в пункте 3:

в абзаце первом цифры "23" заменить цифрами "24";

в абзаце втором цифры "23" заменить цифрами "24";

в абзаце третьем цифры "23" заменить цифрами "24", слова "одновременно с заявлением о снятии его с регистрационного учета в качестве страхователя" заменить словами "не позднее дня прекращения статуса адвоката, полномочий нотариуса";

8) в части второй статьи 16:

а) в абзаце пятом слова "включая информацию о состоянии специальной части индивидуального лицевого счета и" заменить словами "частей индивидуального лицевого счета, включая информацию о", слова "по форме, утверждаемой" заменить словами "а также раздела "Сведения о трудовой деятельности" по формам, утверждаемым";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"направлять федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его территориальным органам (государственным инспекциям труда) в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия информацию о непредставлении страхователем в установленный срок либо представлении им неполных и (или) недостоверных сведений, предусмотренных пунктом 21 статьи 6 настоящего Федерального закона, в течение пяти рабочих дней со дня выявления указанного нарушения.";

9) статью 17 дополнить частью двадцать первой следующего содержания:

"За непредставление в установленный срок либо представление неполных и (или) недостоверных сведений, предусмотренных пунктом 21 статьи 6 настоящего Федерального закона, страхователь или его должностное лицо привлекается к административной ответственности за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин